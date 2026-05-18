Brancamenta, l’amaro dalla personalità intensa, costruito su un equilibrio preciso tra erbe aromatiche e menta piperita piemontese, trova nel ghiaccio la sua espressione più autentica. Una combinazione che definisce fin da subito un’identità chiara, riconoscibile e libera di regalare sensazioni da brivido ai cinque sensi.

Il suo profilo sensoriale si distingue per un impatto immediato: al primo sorso emerge una sensazione glaciale, che attraversa il palato con decisione e si traduce in un brivido di piacere intenso. Non è una percezione progressiva, ma un ingresso diretto che lascia spazio a una struttura aromatica profonda, in cui le note erbacee si sviluppano con ordine e precisione, mantenendo sempre una linea coerente e ben definita.

La base amara si intreccia con la menta piperita e genera una tensione gustativa che si amplifica quando il prodotto viene portato alla sua condizione ideale: il freddo estremo. Il ghiaccio diventa parte integrante della sua identità, non un elemento accessorio, ma una vera e propria chiave di lettura del suo carattere, capace di esaltarne ogni sfumatura.

Servito liscio, rigorosamente ghiacciato, esprime la sua forma più autentica, dove la primaria sensazione di dolcezza viene esaltata dalla fragranza della menta piperita, unita al sapore più inteso di liquirizia purissima e da note balsamiche, resinose ed officinali, restituendo al palato un piacere estremamente pulito e appagato. Una modalità di consumo essenziale, che valorizza ogni componente e rende l’esperienza ancora più definita.

La sua identità, del resto, si è consolidata nel tempo attraverso un immaginario riconoscibile, in cui il ghiaccio non è mai stato semplice scenografia ma materia narrativa. È un linguaggio che ha sempre messo al centro la relazione tra intensità aromatica e percezione del freddo, rendendo Brancamenta immediatamente identificabile.