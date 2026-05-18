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SAN SEVERO Colangelo: “No allarmismi, nessuna sparatoria al Luna Park di San Severo”

“Allo stato attuale non risultano elementi oggettivi o conferme ufficiali che attestino quanto riportato”

Colangelo: “No allarmismi, nessuna sparatoria al Luna Park di San Severo”

Lidya Colangelo - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Politica // Primo piano //

SAN SEVERO – Nessun riscontro ufficiale su presunte sparatorie avvenute al Luna Park cittadino durante i festeggiamenti patronali. A chiarirlo è il sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, intervenuta con una nota diffusa nelle ultime ore dopo le notizie circolate su alcuni organi di informazione e sui social.

“Allo stato attuale – si legge nella comunicazione – non risultano elementi oggettivi o conferme ufficiali che attestino quanto riportato”.

L’Amministrazione comunale invita pertanto cittadini e visitatori a mantenere senso di responsabilità, evitando la diffusione di notizie non verificate che potrebbero compromettere il clima di serenità che sta accompagnando la Festa Patronale di Maria Santissima del Soccorso, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità sanseverese.

Secondo quanto evidenziato dal Comune, la manifestazione sta richiamando in città numerosi fedeli, turisti, blogger e giornalisti provenienti anche da altre regioni e dall’estero, contribuendo a valorizzare l’immagine del territorio e le tradizioni locali.

Nel messaggio, il sindaco Colangelo rivolge inoltre un appello alla cittadinanza e a quanti stanno raggiungendo San Severo in queste ore affinché prevalgano comportamenti rispettosi e civili, coerenti con lo spirito della festa e della devozione religiosa.

“È fondamentale – sottolinea il primo cittadino – evitare atteggiamenti che possano generare tensioni o situazioni al limite della legalità”.

L’Amministrazione comunale continua intanto a monitorare la situazione in stretto raccordo con le forze dell’ordine.

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