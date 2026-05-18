Tensione a Foggia, dove una troupe televisiva della trasmissione Mediaset “Fuori dal Coro” sarebbe stata circondata e aggredita mentre stava realizzando un servizio giornalistico. L’episodio, denunciato dagli stessi operatori presenti sul posto, avrebbe coinvolto un gruppo di persone descritte come particolarmente violente.

Secondo le prime ricostruzioni, la troupe si trovava in città per documentare alcune problematiche legate alla sicurezza urbana quando la situazione sarebbe improvvisamente degenerata. Gli inviati avrebbero subito minacce, spintoni e momenti di grande concitazione, tali da costringere il gruppo a interrompere il lavoro e ad allontanarsi rapidamente dall’area interessata.