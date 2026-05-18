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INCIDENTE IDEA Manfredonia, Fiat Idea si ribalta e prende palo vicino al ponte Caduti di Nassiriya (f-v)

Nonostante il violento impatto, il conducente sarebbe rimasto illeso. L’episodio ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti in transito nella zona.

Manfredonia, Fiat Idea si ribalta e prende palo vicino al ponte Caduti di Nassiriya (f-v)

Manfredonia, Fiat Idea si ribalta e prende palo vicino al ponte Caduti di Nassiriya (f-v) SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Paura questa sera a Manfredonia per un incidente stradale avvenuto nei pressi del ponte “Caduti di Nassiriya”, alle spalle della chiesa della Sacra Famiglia.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’autista di una Fiat Idea si sarebbe ribaltato in modo autonomo per poi urtare un palo, facendolo crollare. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi e la gestione della viabilità. Arrivati anche i Vigili del fuoco del compartimento di Manfredonia.

Nonostante il violento impatto, il conducente sarebbe rimasto illeso. L’episodio ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti in transito nella zona.

Restano da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

Sul posto anche una ditta di soccorso per il recupero del mezzo.

STATOQUOTIDIANO.IT, 18.05.2026
STATOQUOTIDIANO.IT, 18.05.2026 – INCIDENTE STRADALE

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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