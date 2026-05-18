NAPOLI — La città di Napoli renderà omaggio a una delle figure più amate della storia del calcio foggiano. Giovedì prossimo, nel quartiere di Secondigliano, sarà ufficialmente intitolata una strada a Vittorio Cosimo Nocera, storico attaccante del Foggia e simbolo indimenticato del calcio rossonero.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del prefetto di Napoli Michele di Bari e del vicesindaco Laura Lieto. La nuova “Via Vittorio Cosimo Nocera” sorgerà nel quartiere dove il bomber nacque nell’agosto del 1938 e dove mosse i primi passi calcistici prima di approdare in Capitanata.

La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale di Napoli, che ha deliberato il cambio di denominazione della storica via del Camposanto per celebrare la memoria dell’ex attaccante, cresciuto nelle giovanili del Secondigliano e diventato successivamente una leggenda del Foggia.

Con la maglia rossonera Nocera ha scritto pagine memorabili della storia del club, collezionando 257 presenze e realizzando 121 reti. Tra le imprese più ricordate resta la storica vittoria del Foggia contro la “Grande Inter” di Helenio Herrera il 31 gennaio 1965 allo stadio Zaccheria: una gara entrata nella leggenda, decisa anche da una doppietta proprio di Nocera.

Nello stesso anno arrivò anche la soddisfazione della Nazionale italiana. Il 1° maggio 1965 l’attaccante esordì in azzurro segnando una rete nella vittoria per 4-1 contro il Galles.

Ancora oggi il legame tra Nocera e Foggia resta fortissimo. Allo storico bomber è infatti dedicata la Tribuna Ovest dello stadio “Pino Zaccheria”, testimonianza dell’affetto mai spento della tifoseria rossonera nei confronti di uno dei giocatori più rappresentativi della propria storia. Lo riporta foggiatoday.it.