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COSIMO NOCERA Napoli omaggia Cosimo Nocera: una strada di Secondigliano porterà il nome dello storico bomber del Foggia

La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale di Napoli, che ha deliberato il cambio di denominazione della storica via del Camposanto

cosimo nocera

Cosimo Nocera, il bomber del Foggia che mise al tappeto la Grande Inter - ph ilfattoquotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Foggia // Mi ritorni in mente //

NAPOLI — La città di Napoli renderà omaggio a una delle figure più amate della storia del calcio foggiano. Giovedì prossimo, nel quartiere di Secondigliano, sarà ufficialmente intitolata una strada a Vittorio Cosimo Nocera, storico attaccante del Foggia e simbolo indimenticato del calcio rossonero.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del prefetto di Napoli Michele di Bari e del vicesindaco Laura Lieto. La nuova “Via Vittorio Cosimo Nocera” sorgerà nel quartiere dove il bomber nacque nell’agosto del 1938 e dove mosse i primi passi calcistici prima di approdare in Capitanata.

La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale di Napoli, che ha deliberato il cambio di denominazione della storica via del Camposanto per celebrare la memoria dell’ex attaccante, cresciuto nelle giovanili del Secondigliano e diventato successivamente una leggenda del Foggia.

Con la maglia rossonera Nocera ha scritto pagine memorabili della storia del club, collezionando 257 presenze e realizzando 121 reti. Tra le imprese più ricordate resta la storica vittoria del Foggia contro la “Grande Inter” di Helenio Herrera il 31 gennaio 1965 allo stadio Zaccheria: una gara entrata nella leggenda, decisa anche da una doppietta proprio di Nocera.

Nello stesso anno arrivò anche la soddisfazione della Nazionale italiana. Il 1° maggio 1965 l’attaccante esordì in azzurro segnando una rete nella vittoria per 4-1 contro il Galles.

Ancora oggi il legame tra Nocera e Foggia resta fortissimo. Allo storico bomber è infatti dedicata la Tribuna Ovest dello stadio “Pino Zaccheria”, testimonianza dell’affetto mai spento della tifoseria rossonera nei confronti di uno dei giocatori più rappresentativi della propria storia. Lo riporta foggiatoday.it.

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