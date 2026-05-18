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Home // Cronaca // UniFG, “Create Connect Inspire” sold out in 48 ore. Area Nuova “Siamo il motore del cambiamento”

AREA NUOVA UNIFG UniFG, “Create Connect Inspire” sold out in 48 ore. Area Nuova “Siamo il motore del cambiamento”

L'appuntamento si configura come un momento di confronto tra formazione accademica e nuove dinamiche del mondo del lavoro digitale

UniFG, “Create Connect Inspire” sold out in 48 ore. Area Nuova “Siamo il motore del cambiamento”

Università di Foggia - Fonte Immagine: unifg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

L’evento “Create Connect Inspire”, promosso dall’associazione studentesca Area Nuova all’Università di Foggia, registra un sold out in meno di 48 ore dall’apertura delle iscrizioni, confermando un’adesione record da parte degli studenti e un forte interesse verso l’iniziativa in programma il 22 maggio 2026 nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali.

L’appuntamento, che vedrà la partecipazione dell’imprenditore digitale e creator Sicitalian, si configura come un momento di confronto tra formazione accademica e nuove dinamiche del mondo del lavoro digitale, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai modelli emergenti della creator economy e dell’economia contemporanea.

L’evento è stato ideato e organizzato dall’associazione Area Nuova, con il coinvolgimento dei rappresentanti dell’Area Economica, e aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo senza distinzione di dipartimento. Una scelta che, secondo gli organizzatori, punta a rafforzare la dimensione trasversale della formazione universitaria.

A commentare il risultato è Nunzio Del Latte, senatore accademico, vicepresidente e promotore dell’iniziativa, che afferma: “Questo sold out lampo in soli due giorni è la prova di quanto Area Nuova sia l’unico vero punto di riferimento e motore di innovazione per gli studenti di questa Università. Abbiamo intercettato una fame di futuro e di mondo reale che finora non aveva trovato spazio nelle aule. Abbiamo pensato e strutturato questo appuntamento da zero per l’Area Economica, ma con la precisa volontà di aprirlo a tutti i colleghi dell’Ateneo, perché il nostro brand non mette recinti alla formazione. Portare a Foggia un big del digitale come Sicitalian è stata una sfida ambiziosa, ma la risposta dei ragazzi dimostra che quando la nostra associazione scende in campo con contenuti veri, l’impatto è dirompente. Abbiamo promesso di accorciare le distanze tra l’aula e il mondo reale: con la forza di Area Nuova, oggi abbiamo dimostrato che il futuro lo guidiamo noi”.

Sulla stessa linea il presidente dell’associazione, Vincenzo Mundo, che sottolinea il valore del risultato ottenuto: “Quello che è accaduto in questi due giorni non è solo un sold out. È un segnale politico preciso. Gli studenti non chiedono eventi di facciata: chiedono contenuti concreti, opportunità reali, connessione con il futuro che li aspetta fuori dall’Università. Area Nuova ha capito questo prima di chiunque altro, e ha scelto di rispondere con i fatti. Non organizziamo semplici eventi: creiamo occasioni che lasciano un segno nell’Ateneo, che aprono orizzonti, che dimostrano che la rappresentanza studentesca può essere protagonista autentica del cambiamento. Questo sold out è il risultato di una visione, di un lavoro di squadra e di una capacità organizzativa che pochi in questo ateneo possono vantare. Area Nuova è oggi la realtà che riesce davvero a mobilitare gli studenti, a parlare la loro lingua e a costruire il loro futuro. E questo è solo l’inizio”.

Il successo dell’iniziativa conferma un’ampia partecipazione e rafforza il ruolo dell’associazione nel panorama universitario foggiano, mentre cresce l’attesa per l’incontro del 22 maggio, destinato a trasformare l’Aula Magna in un luogo di confronto tra studenti, formazione e innovazione digitale.

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