Non si ferma all’alt e travolge Carabiniere Forestale: nei guai 18enne di Peschici

Peschici. DOMENICA 16 settembre 2018, in foresta umbra localita’ “Laghetto”, alla vista del posto di controllo stradale dei Carabinieri Forestali di Umbra, R.A. 18enne residente a Peschici e alla guida di una moto da cross non si è fermato all’alt, travolgendo un militare di pattuglia e provocando allo stesso lesioni guaribili in 7 giorni come da referto dl pronto soccorso di Vico del Gargano.

Il conducente dopo l’impatto abbandovava la moto sulla strada asfaltata e si dava alla fuga nella fitta vegetazione lasciando perdere le proprie tracce dopo un lungo inseguimento. Il giorno successivo grazie all’intensa collaborazione con il comando stazione carabinieri territoriale di peschici si riusciva ad individuare e rintracciare l’autore del fattaccio che dovra’ rispondere innanzi all’autorita’ giudiziaria dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonche’ di lesioni.

Continua l’attivita’ di controllo delle aree protette disposta dal reparto carabinieri parco di Monte Sant’Angelo finalizzata anche alla repressione e contenimento del transito motorizzato fuoristrada all’interno del parco nazionale del gargano, pratica vietata dalla normativa vigente.