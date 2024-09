Mondiali ciclismo, su maglia azzurra il logo WeAreinPuglia

La Regione Puglia sarà al fianco della Nazionale italiana di ciclismo anche per i mondiali del 2024, in programma a Zurigo dal 22 al 29 settembre. Sulla maglia azzurra comparirà, ancora una volta, il logo #WeAreinPuglia di Pugliapromozione, ente dell’agenzia regionale per il Turismo, e la nuova divisa è stata presentata oggi nel teatro Kursaal Santalucia di Bari. “Sono convinto che questo binomio porti bene – ha detto Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo, presentando l’iniziativa con Daniele Bennati, ct della Nazionale e il presidente della Regione, Michele Emiliano.

“C’era già l’anno scorso – ha aggiunto – e quest’anno ha esordito agli Europei con una medaglia d’oro e una di bronzo già dal primo giorno, è un abbinamento sulla maglia che a noi fa molto piacere. Le nuove amministrazioni hanno capito quanto il ciclismo possa essere l’amplificatore del turismo in Puglia, visto che il cicloturismo è un fattore in forte crescita”. Dagnoni ha ricordato che nel 1976 in Puglia si sono svolti i mondiali di ciclismo su pista (a Monteroni di Lecce) e su strada (a Ostuni, in provincia di Brindisi).

“È un onore per noi portare in giro per il mondo la Regione Puglia, una terra sempre molto vicina al mondo del ciclismo. L’augurio è di vedere in futuro una competizione internazionale anche qui”, ha detto Daniele Bennati, ct della Nazionale. “L’intenzione della Regione di sostenere la Nazionale italiana di ciclismo è un atto di amore e riconoscenza verso la Federazione – ha detto il governatore Emiliano – oltre che un’idea di marketing che serve a diffondere la bike economy non solo per chi fa competizioni e organizza gare importanti, e che consente per motivi turistici, ma che di salute, alla cultura della bicicletta di diffondersi”.

