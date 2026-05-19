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Home // Prima pagina // Blitz dei Carabinieri nel Barese: 13 misure cautelari per droga, armi ed estorsioni

13 ARRESTI BARI Blitz dei Carabinieri nel Barese: 13 misure cautelari per droga, armi ed estorsioni

L’operazione, tuttora in corso, coinvolge diversi militari dell’Arma impegnati nell’esecuzione delle ordinanze e nelle attività investigative collegate.

Fonte: l'eco di bergamo

Fonte: l'eco di bergamo - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Prima pagina //

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari stanno eseguendo un’importante operazione giudiziaria che ha portato all’emissione di tredici misure cautelari nei confronti di altrettante persone.

Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine che riguarda, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti, detenzione di arma comune da sparo ed estorsione in concorso.

L’operazione, tuttora in corso, coinvolge diversi militari dell’Arma impegnati nell’esecuzione delle ordinanze e nelle attività investigative collegate.

Secondo quanto trapelato nelle prime ore della mattinata, l’inchiesta avrebbe consentito di delineare l’esistenza di un’organizzazione dedita allo spaccio di droga e ad altre attività criminali nel territorio della provincia barese.

Ulteriori dettagli sull’attività investigativa e sugli sviluppi dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa convocata presso la Procura della Repubblica di Bari alle ore 11:00.

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