China Town da Emy e Universo Edile: stile, arredo e accessori per ogni ambiente

MANFREDONIA (FG) – Dall’arredamento agli accessori per la casa, passando per complementi decorativi e soluzioni pratiche per ogni ambiente: a Manfredonia, China Town da Emy rappresenta un punto di riferimento per chi desidera coniugare stile, funzionalità e convenienza.

Nei punti vendita è possibile trovare un vasto assortimento di prodotti dedicati alla casa e all’arredo: oggettistica moderna, complementi decorativi, accessori per cucina e soggiorno, articoli per il bagno, idee regalo e soluzioni capaci di adattarsi a ogni esigenza di stile.

Particolare attenzione viene riservata anche al settore dell’arredamento e dei dettagli per interni, con proposte pensate per valorizzare ogni spazio domestico, dal design contemporaneo alle soluzioni più pratiche e funzionali.

Accanto agli accessori per la casa, Universo Edile offre inoltre prodotti e materiali dedicati al mondo dell’edilizia e della ristrutturazione, diventando un partner ideale sia per professionisti del settore che per privati alla ricerca di qualità e affidabilità.

Professionalità, assortimento e attenzione al cliente sono gli elementi che distinguono la realtà commerciale, sempre pronta a proporre novità e idee per rendere ogni ambiente più accogliente e moderno.

Un mix di convenienza e qualità che continua ad attirare numerosi clienti da Manfredonia e dai centri limitrofi.

CONTATTI

ChinaTown Megastore

Via Bartolomeo D’Onofrio, 72 · 377 880 5635





messpro