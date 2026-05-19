Edizione n° 6071

BALLON D'ESSAI

50MILA NERD // Foggia. Il Comune investirà 50mila euro per sostenere la decima edizione del “Festival del Nerd”
19 Maggio 2026 - ore  09:08

CALEMBOUR

ILARIA SULA // Chiesto l’ergastolo per l’ex di Ilaria Sula: “È stata massacrata, Mark Samson non ha avuto pietà”
19 Maggio 2026 - ore  15:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // China Town da Emy e Universo Edile: stile, arredo e accessori per ogni ambiente

EMY CHINA TOWN China Town da Emy e Universo Edile: stile, arredo e accessori per ogni ambiente

Professionalità, assortimento e attenzione al cliente sono gli elementi che distinguono la realtà commerciale

China Town da Emy e Universo Edile: stile, arredo e accessori per ogni ambiente

EMY - CHINATOWN

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Dall’arredamento agli accessori per la casa, passando per complementi decorativi e soluzioni pratiche per ogni ambiente: a Manfredonia, China Town da Emy rappresenta un punto di riferimento per chi desidera coniugare stile, funzionalità e convenienza.

Nei punti vendita è possibile trovare un vasto assortimento di prodotti dedicati alla casa e all’arredo: oggettistica moderna, complementi decorativi, accessori per cucina e soggiorno, articoli per il bagno, idee regalo e soluzioni capaci di adattarsi a ogni esigenza di stile.

Particolare attenzione viene riservata anche al settore dell’arredamento e dei dettagli per interni, con proposte pensate per valorizzare ogni spazio domestico, dal design contemporaneo alle soluzioni più pratiche e funzionali.

Accanto agli accessori per la casa, Universo Edile offre inoltre prodotti e materiali dedicati al mondo dell’edilizia e della ristrutturazione, diventando un partner ideale sia per professionisti del settore che per privati alla ricerca di qualità e affidabilità.

Professionalità, assortimento e attenzione al cliente sono gli elementi che distinguono la realtà commerciale, sempre pronta a proporre novità e idee per rendere ogni ambiente più accogliente e moderno.

Un mix di convenienza e qualità che continua ad attirare numerosi clienti da Manfredonia e dai centri limitrofi.

CONTATTI

ChinaTown Megastore

Via Bartolomeo D’Onofrio, 72 · 377 880 5635


messpro

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO