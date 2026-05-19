Direzione CNU 2026: presentata la squadra degli studenti atleti dell'Università di Foggia

L’Università di Foggia scalda i motori per i Campionati Nazionali Universitari 2026. Nella prestigiosa cornice della Sala Consiglio di Palazzo Ateneo si è svolta questa mattina la tradizionale cerimonia di presentazione degli studenti-atleti che rappresenteranno il CUS Foggia alle prossime finali dei CNU, appuntamento tra i più importanti dello sport universitario italiano.

Alla presenza del Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, del Direttore Generale dott. Sandro Spataro, del Delegato allo Sport prof. Sergio Bellantonio, della Prorettrice prof.ssa Milena Sinigaglia e del presidente del CUS Foggia Claudio Amorese, è stata ufficialmente svelata la squadra che porterà i colori rossoneri nelle diverse discipline nazionali.

Una delegazione ambiziosa e competitiva, pronta a confermare gli ottimi risultati conquistati nelle ultime edizioni dei Campionati Nazionali Universitari.

Nel dettaglio, per la lotta gareggeranno Emiliano Cirulli, Vincenzo Maffia, Martino Piliero, Davide Senatore e Tommaso Carlo Torraco, guidati dal tecnico Mario Moroso. Nel karate riflettori puntati su Giuseppe Leone, allenato da Francesco Morlino, già protagonista assoluto nella passata stagione. Per l’atletica leggera saranno in gara Letizia Bruno, Martina Lukaszek, Giulia Parisi, Daniele Arcidiacono e Nicola Lomuscio, sotto la guida tecnica di Vito Incantalupo. Il taekwondo vedrà invece impegnati Giulia D’Arcangelo, Ludovica Rita De Vito e Domenico Lovaglio, allenati da Ugo Smiraglia.

La spedizione universitaria foggiana si presenta ai CNU 2026 forte di risultati prestigiosi ottenuti nel 2025, anno che ha regalato tre titoli nazionali grazie ai successi di Marco Mastrullo nella sciabola, Nicola Lomuscio nella marcia e Giuseppe Leone nel karate. Un percorso di crescita che ha consolidato il ruolo dell’Università di Foggia nel panorama dello sport universitario nazionale.

A rafforzare ulteriormente il prestigio del movimento sportivo accademico foggiano è stato anche il successo organizzativo delle finali nazionali di tiro a segno disputate lo scorso ottobre a Candela, evento che ha richiamato atleti e delegazioni da tutta Italia.

Durante la cerimonia è stato ribadito il valore dello sport universitario come strumento di formazione, inclusione e crescita personale, capace di unire impegno accademico e attività agonistica ai massimi livelli.

Adesso la parola passa al campo, alle pedane e alle piste. L’Università di Foggia e l’intera comunità sportiva cittadina guardano con entusiasmo ai propri atleti, pronti a vivere una nuova avventura tricolore con orgoglio, determinazione e spirito di squadra.

A cura di Giovanna Tambo.