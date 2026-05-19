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EPISCOPO GALASSO Foggia recepisce la legge regionale sull’edilizia, Episcopo e Galasso: “Un passaggio importante per il futuro urbanistico della città”

Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato con 22 voti favorevoli la delibera di recepimento della legge regionale n. 36 del 19 dicembre 2023

Foggia recepisce la legge regionale sull’edilizia, Episcopo e Galasso: "Un passaggio importante per il futuro urbanistico della città"

Galasso ed Episcopo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato con 22 voti favorevoli la delibera di recepimento della legge regionale n. 36 del 19 dicembre 2023, normativa che disciplina in Puglia gli interventi di ristrutturazione edilizia e rigenerazione urbana.

Con il via libera dell’aula, Foggia diventa il primo comune capoluogo di provincia pugliese ad adottare ufficialmente la norma, pensata per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e limitare il consumo di nuovo suolo.

L’iter che ha portato all’approvazione della delibera è stato caratterizzato da un confronto preliminare sulle modifiche al testo. Cinque le proposte di emendamento presentate, delle quali tre accolte e inserite nella versione finale, mentre le restanti due non hanno ottenuto il via libera. L’ampio sostegno registrato in Consiglio ha evidenziato una convergenza trasversale sul provvedimento.

La legge regionale punta a incentivare interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con particolare attenzione al miglioramento della qualità architettonica degli edifici, alla sicurezza strutturale e igienico-funzionale, all’efficientamento energetico e alla riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree urbanizzate.

L’obiettivo centrale della normativa è quello di rigenerare il tessuto urbano senza ulteriore consumo di territorio, favorendo interventi che possano contrastare il degrado e rendere le città più sostenibili.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Maria Aida Episcopo e dall’assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso, che hanno sottolineato il valore strategico della decisione adottata dal Consiglio comunale.

La definitiva approvazione della delibera rappresenta un passaggio importante per il futuro urbanistico della città. Parliamo di uno strumento concreto per promuovere interventi di qualità, incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, contrastare il degrado urbano e sostenere uno sviluppo più sostenibile ed efficiente della città”, hanno dichiarato.

I due amministratori hanno inoltre evidenziato come il largo consenso ottenuto in aula rappresenti un segnale di condivisione sugli obiettivi perseguiti dall’amministrazione.

L’approvazione con un ampio consenso consiliare conferma inoltre la consapevolezza condivisa rispetto ai passaggi che questa amministrazione intende compiere nell’interesse esclusivo della comunità cittadina”, hanno concluso.

Lo riporta foggiatoday.it.

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