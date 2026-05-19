Nel consiglio comunale di Foggia si è registrato un acceso confronto politico, con particolare attenzione ai primi quattro punti all’ordine del giorno, definiti dalla minoranza come emblematici delle criticità della maggioranza del cosiddetto “Campo largo”.

Unica nota ritenuta positiva è stata la partecipazione numerosa di lavoratori, cittadini e cittadine, soprattutto in occasione della discussione sui temi relativi ad ATAF e alla Stazione di Posta. Secondo la minoranza, tuttavia, le osservazioni avanzate dai presenti e dai consiglieri non sarebbero state prese in considerazione e gli esiti delle deliberazioni confermerebbero una gestione giudicata non condivisibile e politicamente inadeguata, sia sul piano amministrativo che su quello delle scelte strategiche. Nel caso di ATAF, viene contestata una conduzione che rischierebbe di comprometterne la tenuta, mentre per la Stazione di Posta si sottolinea come i lavori siano proseguiti nonostante le sollecitazioni e le criticità evidenziate.

Ampio spazio anche alla discussione sulla Legge regionale 36/2023, inserita nel più ampio dibattito urbanistico. La minoranza denuncia una mancanza di confronto sul PUG, evidenziando la bocciatura della proposta di un consiglio monotematico dedicato. Viene inoltre segnalata l’assenza di risposte formali su atti presentati dai consiglieri, nonostante gli impegni assunti in precedenti sedi istituzionali, tra cui l’Urban Center.

Ulteriori criticità vengono sollevate sul piano regolamentare, in particolare per la mancata attivazione della Commissione Regolamenti, prevista ma mai istituita secondo quanto riportato. La minoranza parla di reiterate rassicurazioni rimaste senza seguito da parte della presidenza del consiglio comunale, nonostante le previsioni del regolamento vigente e le promesse di attivazione avanzate negli ultimi due anni e mezzo.

Nel finale dell’intervento, la minoranza richiama anche il comportamento dei colleghi di maggioranza, invitandoli a una riflessione sul proprio operato e sul ruolo istituzionale, sostenendo che alcune scelte amministrative stiano incidendo negativamente sulla città e sul tessuto economico locale. Viene infine sottolineato come la seduta si sia conclusa con lo scioglimento per mancanza del numero legale, avvenuto subito dopo la trattazione dei punti ritenuti di maggiore interesse politico.