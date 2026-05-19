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MONOPOLI ULTRACENTENARI Monopoli capitale della longevità: in città ben 19 ultracentenari

Numero destinato a crescere con altri sei cittadini che raggiungeranno il traguardo dei 100 anni entro la fine dell’anno

Monopoli capitale della longevità: in città ben 19 ultracentenari

Monopoli capitale della longevità: in città ben 19 ultracentenari - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Attualità // Bari //

A Monopoli, in provincia di Bari, si registra un dato che racconta il benessere e la longevità della comunità locale: sono 19 gli ultracentenari attualmente residenti, numero destinato a crescere con altri sei cittadini che raggiungeranno il traguardo dei 100 anni entro la fine dell’anno.

Tra loro spicca Cosimo Aprile, che ha appena compiuto 106 anni, risultando il più anziano della città. L’uomo, conosciuto da tutti con il soprannome di “Gèghèniddè”, è un ex commerciante di tessuti e rappresenta, secondo quanto riportato dal Comune, “una memoria vivente della storia di Monopoli” per aver attraversato “epoche, cambiamenti sociali ed eventi che hanno segnato profondamente il territorio e il Paese, mantenendo sempre vivo il rapporto con la sua attività commerciale e con la comunità locale”.

In occasione del compleanno, il sindaco Angelo Annese ha consegnato una pergamena celebrativa direttamente nel locale storico di famiglia in piazza Manzoni, da sempre punto di riferimento per la cittadinanza.

Secondo i dati diffusi da Palazzo di città, tra i 19 ultracentenari presenti in città 14 sono donne, nate tra il 1920 e il 1925. Un patrimonio umano che racconta una realtà demografica particolare e in crescita, destinata ad ampliarsi nei prossimi mesi con nuovi ingressi nella fascia dei centenari.

Lo riporta ansa.it.

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