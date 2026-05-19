San Severo, il 19 maggio arriva Fedez per la Festa del Soccorso

La Festa del Soccorso 2026 si prepara a trasformare ancora una volta San Severo nel cuore di un grande evento di fede, tradizione e spettacolo. Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione di quest’anno spicca il concertone finale di martedì 19 maggio, che vedrà protagonista Fedez, atteso in città con una tappa del suo Summer Tour 2026.

L’evento si svolgerà in via Martiri di Cefalonia e sarà accompagnato dal tour firmato RTL 105 e Radio Zeta, con la partecipazione dei DJ Alma e Amelie alla consolle. Il live del rapper milanese rappresenta uno dei momenti di punta del programma patronale, pronto a richiamare migliaia di persone tra cittadini, visitatori e turisti.

La Festa del Soccorso, dedicata a Maria Santissima del Soccorso, continua a rappresentare il simbolo più profondo dell’identità sanseverese, capace ogni anno di rinnovare il legame tra fede popolare, tradizioni e senso di appartenenza.

Anche per questa edizione, l’Amministrazione Comunale ha investito risorse importanti nell’organizzazione, lavorando in sinergia con l’Arciconfraternita Maria SS. del Soccorso, il Comitato Festa e numerose associazioni cittadine, tra cui Turistica Pro Loco, Pro Civitate, Tradizione Fujente, Custodi del Passato, Terra dei Fuochi e Centro Culturale Einaudi, con l’obiettivo di costruire un programma ricco e attrattivo.

Tra gli elementi simbolici della manifestazione c’è anche la nuova immagine ufficiale della Festa del Soccorso 2026, rappresentata da un rosone scelto come logo distintivo dell’evento. Un segno grafico pensato per valorizzare la storia, la spiritualità e il patrimonio culturale della città, rafforzando il legame con la comunità locale.

Il programma prevede processioni solenni, le tradizionali batterie processionali con la corsa dei Fujenti, matinée musicali, complessi bandistici, spettacoli, festival pirotecnici e grandi eventi dal vivo, fino al concerto conclusivo con Fedez.

La sindaca Lidya Colangelo ha rivolto un appello alla cittadinanza e ai visitatori invitando tutti a vivere la festa con spirito di partecipazione e responsabilità.

“Saranno momenti da vivere con gioia e spirito di aggregazione. In questi giorni San Severo si apre al mondo con il suo volto migliore, pronta ad accogliere con calore e senso di ospitalità quanti sceglieranno di condividere questo straordinario evento”, ha dichiarato.

La prima cittadina ha inoltre evidenziato il valore della festa come occasione di promozione del territorio e delle sue eccellenze, dall’arte pirotecnica alle tradizioni locali.

“La festa rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare le eccellenze del territorio, dall’arte pirotecnica alle tradizioni enogastronomiche, contribuendo a promuovere un’immagine positiva e dinamica della comunità. Un momento in cui fede e sviluppo si intrecciano, offrendo nuove opportunità di crescita e rilancio”, ha sottolineato.

Infine, il messaggio rivolto ai cittadini e a chi arriverà in città nei giorni della festa: “Facciamo in modo che chi arriva a San Severo non trovi soltanto una festa, ma una comunità viva, capace di emozionare e lasciare un ricordo autentico”.

Lo riporta foggiatoday.it.