Tragedia nel pomeriggio al Convitto Nazionale Umberto I di Torino, dove un professore di 35 anni si è tolto la vita all’interno dell’istituto scolastico situato in via Bligny, nel centro della città.

Secondo quanto confermato dalla Polizia di Stato, il docente si sarebbe gettato dal secondo piano dell’edificio, all’interno dell’area residenziale della scuola. Il corpo è stato rinvenuto nel cortile interno. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, la polizia scientifica e il medico legale per gli accertamenti.

Il Convitto Nazionale Umberto I è uno degli istituti storici di Torino e ospita scuole primarie, secondarie e licei.

La vittima era un docente di violoncello di 35 anni, noto nell’ambiente musicale per una carriera caratterizzata da numerosi riconoscimenti. Il musicista aveva infatti vinto diversi concorsi nazionali e internazionali sia come solista sia in formazioni da camera, esibendosi anche in importanti rassegne in Italia e all’estero.

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 15, mentre all’interno della struttura erano ancora in corso attività scolastiche. Le indagini della Polizia di Stato sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Lo riporta rainews.it.