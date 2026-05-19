Edizione n° 6071

BALLON D'ESSAI

50MILA NERD // Foggia. Il Comune investirà 50mila euro per sostenere la decima edizione del “Festival del Nerd”
19 Maggio 2026 - ore  09:08

CALEMBOUR

PAUR "IL TULIPANO" // Apricena, stop definitivo all’impianto “Il Tulipano”: la Provincia revoca il PAUR per motivi sanitari
19 Maggio 2026 - ore  09:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Si lancia dal secondo piano della scuola: professore 35enne muore sul colpo

PROFESSORE MUORE Si lancia dal secondo piano della scuola: professore 35enne muore sul colpo

Tragedia nel pomeriggio al Convitto Nazionale Umberto I di Torino, dove un professore di 35 anni si è tolto la vita

Si lancia dal secondo piano della scuola: professore 35enne muore sul colpo

Si lancia dal secondo piano della scuola: professore 35enne muore sul colpo - Fonte Immagine: repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia nel pomeriggio al Convitto Nazionale Umberto I di Torino, dove un professore di 35 anni si è tolto la vita all’interno dell’istituto scolastico situato in via Bligny, nel centro della città.

Secondo quanto confermato dalla Polizia di Stato, il docente si sarebbe gettato dal secondo piano dell’edificio, all’interno dell’area residenziale della scuola. Il corpo è stato rinvenuto nel cortile interno. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, la polizia scientifica e il medico legale per gli accertamenti.

Il Convitto Nazionale Umberto I è uno degli istituti storici di Torino e ospita scuole primarie, secondarie e licei.

La vittima era un docente di violoncello di 35 anni, noto nell’ambiente musicale per una carriera caratterizzata da numerosi riconoscimenti. Il musicista aveva infatti vinto diversi concorsi nazionali e internazionali sia come solista sia in formazioni da camera, esibendosi anche in importanti rassegne in Italia e all’estero.

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 15, mentre all’interno della struttura erano ancora in corso attività scolastiche. Le indagini della Polizia di Stato sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Lo riporta rainews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO