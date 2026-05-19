Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Federico, il ragazzo di 17 anni di Borgorose, in provincia di Rieti, del quale non si avevano più notizie dalla serata di lunedì 18 maggio. Il giovane è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi all’interno di un’area boschiva del Cicolano, non lontano dal quad con cui si era allontanato da casa.

A fare la drammatica scoperta sono stati due passanti che hanno immediatamente allertato i Carabinieri, impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca insieme a volontari, Protezione civile, Vigili del fuoco ed elicotteri.

Le ricerche erano partite nella notte dopo la denuncia della scomparsa e avevano interessato l’intera zona tra il Reatino e il confine con l’Abruzzo. Nei pressi di Borgorose era stato ritrovato anche il quad utilizzato dal ragazzo, elemento che aveva concentrato le operazioni in quell’area.

Grande apprensione aveva espresso anche il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, che nelle scorse ore aveva lanciato un appello pubblico per favorire il ritrovamento del giovane, molto conosciuto anche in Abruzzo dove aveva frequentato la scuola.

Sulle cause della morte sono ora in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Borgorose e del Reparto operativo di Rieti. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, che nelle ultime ore aveva seguito con speranza l’evolversi delle ricerche.

Lo riporta leggo.it