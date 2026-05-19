L’associazione Serenata alla Tarantella celebra il suo decimo anniversario di attività, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento per la valorizzazione della musica popolare e delle tradizioni del Gargano e di Vieste. Un percorso che intreccia memoria, identità e cultura locale, con l’obiettivo di custodire e tramandare le radici del territorio.

Il progetto, nato per promuovere la cultura popolare, si è sviluppato negli anni attraverso eventi, laboratori e iniziative che hanno coinvolto cittadini, artisti e turisti. “Nella tradizione è il nostro amore” e “conservare i valori e le tradizioni è un dovere della cultura viestana” sono le frasi che guidano l’attività dell’associazione, divenute un vero manifesto identitario.

La decima edizione della rassegna si svolgerà dal 6 al 9 luglio nella cornice di Marina Piccola, nel centro di Vieste, con un programma ricco di appuntamenti culturali, musicali e turistici.

Ad aprire l’evento sarà il convegno “Cantare, ballare, suonare per (r)esistere: le donne nella tradizione popolare”, dedicato al ruolo femminile nella cultura musicale del Sud Italia.

L’iniziativa si intreccia anche con la valorizzazione del territorio del Parco Nazionale del Gargano, attraverso walking tour nel centro storico, escursioni nella Foresta Umbra, visite ai trabucchi e percorsi tra cantine, frantoi e musei.

Spazio anche agli artisti locali con esposizioni di scultura, pittura e fotografia, oltre a momenti dedicati alla poesia e a una mostra celebrativa per i dieci anni dell’associazione.

Il programma include inoltre laboratori di tamburello, chitarra battente e Tarantella del Gargano, strumenti pensati per trasmettere alle nuove generazioni le tradizioni musicali del territorio.

Ogni sera Marina Piccola ospiterà concerti di gruppi provenienti da diverse realtà del Sud Italia, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La serata conclusiva del 9 luglio vedrà come ospite il Canzoniere Grecanico Salentino, tra i più importanti interpreti della musica popolare italiana e internazionale.

Il gruppo, attivo da oltre 50 anni, ha ottenuto riconoscimenti come il Songlines Music Awards 2018 e il primo posto nella World Music Charts Europe 2021 con l’album Meridiana, consolidando il proprio ruolo di ambasciatore della pizzica nel mondo.

L’associazione invita cittadini, operatori turistici, artisti e attività commerciali a partecipare attivamente all’iniziativa, contribuendo alla crescita culturale e turistica del territorio attraverso idee e collaborazioni.

Lo riporta retegargano.it.