Da 24 ore la fogna in tilt: a Siponto come a Manfredonia

CI RISIAMO: Siponto sotto attacco dei liquami di fogna fuoriusciti con la veemenza di una sorgiva dalla rete fognaria della borgata marinara di Manfredonia. Le foto sono tanto impietose quanto terribilmente testimonianza inoppugnabile del mare di liquami che da martedì fuoriesce dal tratto di fogna tra il piazzale Marina Mazzei e piazza del Daino, vale a dire il centro di Siponto. Le tubazioni sono evidentemente saltate. Rigurgiti di fogna si notano in più punti formando un vero e proprio lago che si riversa verso la pineta nei pressi degli ipogei e nel canale che arriva a mare più in là solo qualche centinaio di metri.

A DARE l’allarme le attività commerciali che si affacciano su quelle piazze, abitanti della zona, cittadini di passaggio, bagnanti degli stabilimenti balneari. Ad accorrere sul posto il comandante Giuseppe Marasco con le sue guardie ecologiche Civilis, la polizia municipale che hanno allertato gli organismi di riferimento e le autorità preposte. E’ stata chiamata anche l’AQP.



IN ALLARME i gestori dei bagni che si affacciano su quel tratto di spiaggia ma anche su quelli allineati sull’intera riviera sipontina. Un allarme più che giustificato: sono infatti loro a patire le conseguenze negative di una situazione intollerabile che proprio l’anno scorso ha avuto nel pieno della stagione balneare, una dimostrazione del rischio che incombe su quel mare. Chi risarcisce i gestori balneari, ma anche l’intera Siponto danneggiata nella sua immagine e nelle sue attività commerciali? Senza dimenticare la tutela dei potenziali bagnanti che si riversano sulla spiaggia della riviera.



E’ PUR vero che, dopo le preventive continue denunce con le guardie Civilis in testa, sono stati eseguirti degli interventi che hanno sanato o tamponato alcune fonti di pericolo inquinamento, ma a quanto pare le “fughe” sono tante che non si riesce a controllarle tutte. Di volta in volta, come in questo caso dagli aspetti clamorosi, escono alla ribalta situazioni straordinarie. Evidentemente è tutto il sistema fognario che andrebbe rivisto, probabilmente ristrutturato, razionalizzato.



MA IL FENOMENO non riguarda solo Siponto: anche l’abitato di Manfredonia e succube di esondazioni dai tombini della rete fognaria. Emissioni di liquami sene incontrano un po’ ovunque, in specie nelle zone basse della città, nei presi del mare dove poi tutto confluisce. E non sono di certo eventi di oggi: sono anni che la gente protesta, pubblica foto di liquami che inondano le strade con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Oltre ad essere obsoleta, la rete fognaria è ormai insufficiente, non più rispondente alle necessità di un abitato accresciutosi a dismisura con interi quartieri abitati senza che cvi sia stato il conseguente adeguamento delle reti dei servizi. Basta un sovraccarico, come avviene in estate, e tutto salta.



Michele Apollonio