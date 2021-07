San Marco in Lamis: sindaco “Siamo in ginocchio, la situazione è critica”

La priorità resta la messa in sicurezza e la tutela dell’incolumità delle persone, a cui far seguire con urgenza il ripristino dei luoghi e la conta dei danni, che, temo fortemente, siano ingenti. Ho terminato poco fa una videoconferenza con il Presidente Michele Emiliano per fare il punto sull’emergenza ed abbiamo anche concordato che domani, o al massimo mercoledi, i referenti istituzionali e tecnici della Regione Puglia saranno qui in loco per fare la conta dei danni e supportarci nella ripartenza.