La nostra città con una storia ricca, fatta di tradizioni e legami profondi, ma come ogni comunità che cresce e si evolve, anche qui si annidano ombre oscure che minano la coesione sociale. Non parliamo di grandi problemi economici o sociali, ma di un fenomeno più subdolo e velenoso: gli *haters*, coloro che denigrano, insultano e ingiuriano su internet. Questi personaggi, che si nascondono dietro la sicurezza di uno schermo, rappresentano il lato peggiore della comunicazione moderna, fatta di frustrazioni personali riversate sugli altri.

Gli haters, come in molti altri luoghi, non sono altro che individui insoddisfatti, che trovano nel web l’unico spazio in cui possono esercitare un potere che nella realtà non possiedono. Sono persone che nella vita reale non hanno voce, che non riescono a imporsi né con le loro azioni né con il loro carisma, perché spesso ne sono del tutto privi. Sono subdoli, agiscono nell’ombra, pronti a criticare e denigrare chiunque abbia il coraggio di fare qualcosa di buono o di diverso.

Guardiamoli da vicino, questi haters: immaginateveli, spesso brutti e trasandati, con l’aspetto di chi non sa prendersi cura di sé. Magari li incontri per strada e li riconosci subito: volti grigi, con lo sguardo spento, nascosti dietro abiti anonimi, senza un briciolo di entusiasmo per la vita. Non c’è bisogno di conoscerli da vicino per capire che sono persone che non hanno mai costruito nulla di significativo. Forse sono quelle stesse persone che si vedono in giro, annoiate, a trascinarsi da un angolo all’altro della città senza una vera meta, ma capaci di trasformarsi in leoni da tastiera una volta tornati a casa.

Dietro quegli insulti, quelle critiche ingiustificate, c’è il vuoto. Un vuoto che loro stessi conoscono bene ma che non riescono ad affrontare. Non avendo niente di bello da condividere, decidono di affondare gli artigli contro chi, al contrario, crea, innova, s’impegna. Che siano le attività locali, i commercianti o semplicemente i cittadini che fanno del proprio meglio per migliorare Manfredonia, gli haters non possono fare altro che lanciare insulti, illudendosi che ciò li renda più forti.

Nella nostra città, si vedono attacchi gratuiti a chiunque tenti di fare qualcosa di positivo. Un nuovo locale apre una nuova attività? Gli haters sono pronti a demolirlo con commenti pungenti e ingiuriosi, criticando il servizio o il prodotto senza nemmeno averli provati. Un imprenditore locale si dà da fare per promuovere un’iniziativa? Ecco che gli haters si scatenano, denigrando senza motivo, quasi fosse una colpa l’aver tentato di fare qualcosa di buono. E così, con una tastiera alla mano, cercano di far sentire la propria voce in una realtà in cui, nella vita vera, non contano nulla.

Spesso, oltre alla cattiveria, emerge anche un’altra caratteristica: la frustrazione. Gli haters sono, in sostanza, degli sfigati. Sono persone che non hanno mai ottenuto nulla di significativo e che, piuttosto che lavorare per migliorarsi, preferiscono affondare nel pantano della mediocrità. Criticare gli altri diventa il loro unico modo per sentirsi meglio. Non sono capaci di costruire, di crescere, di fare passi avanti nella loro esistenza, e quindi scelgono la strada più facile: distruggere il lavoro altrui. Eppure, dietro quegli insulti c’è solo una profonda insoddisfazione personale, un’amarezza che traspare in ogni parola scritta.

Un altro tratto distintivo degli haters è la loro subdola ipocrisia. Molti di loro, infatti, si nascondono dietro profili falsi o anonimi. Non hanno il coraggio di esporsi pubblicamente, perché sanno che nel mondo reale sarebbero giudicati per ciò che sono veramente: persone piccole, senza spina dorsale. Usano internet come scudo, come rifugio per nascondere le loro debolezze e i loro fallimenti, incapaci di affrontare a viso aperto coloro che criticano.

Ma la realtà è che, dietro quella tastiera, gli haters sono persone isolate, spesso prive di amici o di relazioni significative. Non hanno una vita sociale soddisfacente e cercano nel virtuale una rivincita che nella vita reale non possono ottenere. Attaccano chi è visibile, chi ha il coraggio di mettersi in gioco, chi crea un’attività o si rende utile alla comunità. Sono coloro che, troppo impegnati a criticare, non riescono nemmeno a comprendere il valore dell’impegno e del sacrificio che stanno dietro ogni progetto.

In una città, dove il senso di comunità dovrebbe essere forte, questi haters rappresentano un problema che va ben oltre il semplice insulto online. Sono il simbolo di una negatività che blocca il progresso, che impedisce di creare un ambiente sereno e costruttivo. Il loro odio non è altro che un riflesso della loro incapacità di migliorare se stessi, e il loro veleno si diffonde senza motivo, cercando di intaccare chi, al contrario, si impegna ogni giorno per fare qualcosa di buono.

In conclusione, gli haters sono individui sfortunati, incapaci di cogliere la bellezza del costruire qualcosa di proprio. Non è difficile riconoscerli: volti anonimi, vite piatte, cattiveria gratuita. Se davvero vogliamo far crescere il nostro Paese, dobbiamo essere consapevoli che queste figure non rappresentano altro che un ostacolo. Un ostacolo che, con impegno e dedizione, può essere superato da chi crede nel valore del lavoro e della collaborazione. Lasciamoli nel loro angolo di mediocrità e continuiamo a costruire qualcosa di cui essere orgogliosi, perché il successo è il miglior antidoto contro l’invidia e l’odio di questi individui.