Manfredonia. Il Presidente del Consiglio comunale, Michele Iacoviello, ha convocato il Consiglio Comunale di Manfredonia in seduta straordinaria, per mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico. La seduta, che avverrà in prima convocazione, sarà dedicata alla trattazione di temi di particolare rilevanza per l’amministrazione comunale, con un ordine del giorno che tocca vari aspetti della gestione finanziaria e urbanistica della città.

Tra i punti principali all’ordine del giorno, la variazione di bilancio 2024-2026, che copre le annualità 2024, 2025 e 2026, un aspetto cruciale per garantire l’equilibrio dei conti pubblici e la corretta allocazione delle risorse nei prossimi anni. Il bilancio rappresenta il cuore dell’attività amministrativa, uno strumento attraverso il quale l’amministrazione pianifica e attua le politiche pubbliche. Le variazioni proposte riguardano l’adeguamento delle previsioni di spesa e di entrata per rispondere a esigenze sopraggiunte o per modificare gli stanziamenti in base ai cambiamenti delle priorità amministrative. Il dibattito su questo punto sarà certamente intenso, data la centralità del bilancio comunale per il futuro della città e dei suoi servizi.

Un altro tema rilevante che sarà affrontato riguarda il Progetto Definitivo PI 622, relativo al raddoppio della premente esistente e al potenziamento del serbatoio che serve l’abitato di Monte Sant’Angelo. Questo progetto, particolarmente strategico per il territorio, ha l’obiettivo di migliorare l’infrastruttura idrica e di garantire una maggiore efficienza nella distribuzione dell’acqua, riducendo le criticità riscontrate negli ultimi anni. Il progetto prevede anche una variante allo strumento urbanistico e l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori. La presa d’atto di questo intervento, che rientra tra le opere pubbliche essenziali per lo sviluppo del territorio, segna un passo importante verso la risoluzione di problematiche idriche che affliggono parte della cittadinanza.

L’inclusione della variante allo strumento urbanistico rappresenta un aspetto di grande interesse per l’urbanistica cittadina, poiché influenzerà l’assetto del territorio e le modalità di realizzazione delle opere necessarie. L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, inoltre, permetterà di procedere con maggiore celerità all’acquisizione delle aree interessate, consentendo la realizzazione del progetto senza ulteriori ritardi.

L’ordine del giorno prevede anche la Proposta n. 31, che riguarda l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute del Consiglio comunale, tenutesi il 27 agosto 2024, il 30 settembre 2024 e l’8 ottobre 2024. Sebbene si tratti di un passaggio formale, l’approvazione dei verbali è necessaria per rendere ufficiali le deliberazioni e le discussioni avvenute nelle precedenti sedute.

La seduta straordinaria del Consiglio Comunale arriva in un momento di particolare attenzione per la gestione amministrativa della città, con la necessità di affrontare tematiche che richiedono decisioni immediate e strategiche per il futuro. Il Presidente del Consiglio comunale, Michele Iacoviello, ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei consiglieri a questa seduta, rimarcando la necessità di una gestione responsabile e condivisa delle risorse pubbliche.