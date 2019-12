Ricerca in ortodonzia della UniFg su Scientific Reports

Una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Foggia e l’Università degli Studi dell’Aquila è stata recentemente pubblicata su una delle dieci riviste del settore più citate al mondo. Un grande obiettivo raggiunto per l’ortodonzia non solo della Facoltà di Medicina di Foggia ma per l’intera disciplina medica. L’articolo“Morphometric analysis of sella turcica in growing patients: an observational study on shape and dimensions in different sagittal craniofacial patterns” è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports. ( https://www.nature.com/articles/s41598-019-55916-y )

Il gruppo di ricerca, guidato dal prof. Domenico Ciavarella (direttore della Scuola di Specializzazione di Ortodonzia) del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Unifg (direttore Prof. Lorenzo Lo Muzio) e dal dott. Michele Tepedino (Università degli Studi dell’Aquila, cattedra di Ortodonzia direttore prof. Claudio Chimenti), ha individuato nella parte centrale delle ossa della base cranica, sede della ghiandola ipofisi, un marcatore predittivo della futura forma facciale dei pazienti in età evolutiva.

Attraverso lo studio della forma cranica di un gruppo di giovani pazienti, il prof. Domenico Ciavarella ed il dott. Michele Tepedino hanno evidenziato che a una determinata forma della base cranica viene associata una specifica crescita delle ossa mascellari. La ricerca è stata accettata dalla prestigiosa casa editrice inglese Nature Publishing Group, una tra le più antiche edizioni scientifiche esistenti, quindi pubblicata su Scientific Reports, tra le 10 riviste più citate al mondo. L’ottimo lavoro di squadra e significativa sinergia tra Atenei italiani hanno permesso a giovani docenti di segnare un altro importante traguardo scientifico per la comunità universitaria.