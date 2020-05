“In Puglia e in Capitanata ritardi intollerabili nel pagamento della CIG in deroga”

Dichiarazione del dirigente regionale e responsabile organizzativo provinciale della Lega, Luigi Miranda

«Ora che la riapertura di attività commerciali e imprese comincia a muovere i primi passi sarebbe sbagliato non sottolineare i tanti errori commessi dall’inizio dell’emergenza Covid-19. In particolare dal punto di vista della gestione dei contraccolpi economici che la pandemia ha scatenato nelle nostre comunità.

Gli aiuti del Governo – di entità minima e del tutto insufficiente – sono arrivati tardi. Ad oggi c’è ancora una platea vastissima di piccoli imprenditori e liberi professionisti che non ha visto un solo centesimo delle risorse annunciate e sbandierate. La Cassa Integrazione in Deroga è stata erogata in una percentuale assolutamente irrisoria. Soprattutto in Puglia, dove è stato pagato appena il 10.9% delle domande depositate, come fotografato impietosamente dall’Inps. Un ritardo intollerabile, che ha significato e significa assenza di reddito per una moltitudine di lavoratori. Dopo aver dato fondo ai propri risparmi, in troppi si sono ritrovati in una drammatica situazione di difficoltà finanziaria. Le farraginosità del sistema burocratico e degli iter procedurali, che pure esistono, da sole non possono bastare per giustificare una performance così disastrosa, che ha collocato la Puglia agli ultimi posti in Italia. E che ha mostrato ancora una volta i limiti del governo regionale, che proprio in un frangente emergenziale avrebbe dovuto fornire risposte celeri. Non ci interessa lo scaricabarile tra Governo centrale e Regione Puglia. Ai pugliesi occorrono certezze per non rimanere soli. Ne avevano necessità ieri e ne hanno oggi, poiché il percorso verso la risalita sarà ancora lungo e complesso.

Anche su questo terreno si misurano la capacità di governare e l’efficienza di chi assume su di sé l’onere di affrontare e risolvere i problemi. Purtroppo, come dimostrato in tanti altri ambiti – a cominciare dal fallimento andato in scena per il Piano di Sviluppo Rurale – non c’è qualità nell’attività del governo regionale. E a farne le spese sono i cittadini della Puglia e della provincia di Foggia. Oggi più che mai Governo e Regione Puglia hanno il dovere di assicurare una vicinanza reale a chi è stato messo in ginocchio. Il tema dei sostegni economici, delle reti di protezione sociale e delle tasse – di cui non può essere soltanto rinviato il pagamento – è centralissimo e decisivo nella fase appena partita. Il taglio dell’Irap, che pure va nella direzione giusta, non è ancora abbastanza. Buongoverno vuol dire capacità di essere accanto alle comunità, innanzitutto nei momenti più bui.

Purtroppo sia il Governo sia la Regione Puglia finora non si sono dimostrati all’altezza del compito al quale erano e sono chiamati. È urgente cambiare passo. E presto bisognerà farlo anche elettoralmente, perché la Capitanata e la Puglia meritano governi migliori, a Bari come a Roma».