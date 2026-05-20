Carabinieri, al via il concorso per 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico

Il Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure per il concorso e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico, con posti destinati a diverse specialità e ulteriori riserve per personale già in servizio.

I posti disponibili sono suddivisi tra medicina, investigazioni scientifiche (fisica e chimica), telematica, genio e amministrazione e commissariato, con una quota riservata ai Carabinieri già in servizio. In particolare, sono previsti 2 posti per medicina, 1 per fisica, 2 per chimica, 4 per telematica, 2 per genio e 3 per amministrazione e commissariato, oltre a 3 posti riservati al personale interno.

Il bando consente inoltre l’accesso ai militari già in servizio per alcune specialità specifiche, tra cui telematica, genio e amministrazione e commissariato.

Le domande dovranno essere presentate online tramite il portale ufficiale www.carabinieri.it nella sezione dedicata ai concorsi entro il 17 giugno 2026.

Il concorso è riservato a cittadini italiani in possesso di laurea magistrale coerente con la specialità scelta e con età non superiore ai 32 anni alla scadenza del bando. I vincitori saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico e frequenteranno un corso di formazione della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, con focus su materie tecnico-professionali.

Nel comunicato si sottolinea come l’arruolamento nell’Arma rappresenti l’adesione a valori fondamentali quali onore, lealtà e spirito di sacrificio, oltre all’ingresso in un’istituzione impegnata nella tutela della legalità e nella vicinanza ai cittadini.