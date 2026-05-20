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Home // Cronaca // Fedez sul palco a San Severo, inclusione per le persone con disabilità: “Un grande applauso per loro!”

SAN SEVERO Fedez sul palco a San Severo, inclusione per le persone con disabilità: “Un grande applauso per loro!”

Per l’occasione, l’organizzazione ha predisposto un’area riservata e un accesso dedicato al palco per le persone con disabilità

Fedez sul palco a San Severo, inclusione per le persone con disabilità: "Un grande applauso per loro!"

Fedez sul palco a San Severo, inclusione per le persone con disabilità: "Un grande applauso per loro!"

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Maggio 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO — Grande partecipazione ieri sera ai festeggiamenti della Festa del Soccorso di San Severo, dove protagonista dell’evento musicale è stato Fedez. Per l’occasione, l’organizzazione ha predisposto un’area riservata e un accesso dedicato al palco per le persone con disabilità, permettendo a molti ragazzi di vivere da vicino l’esibizione dell’artista.

Tra i presenti due ragazzi, tra i quali Antonio Pio Pinto, che ha voluto ringraziare pubblicamente il cantante per la disponibilità e la sensibilità dimostrata durante la serata.

«Vorrei dedicare di cuore un grazie a Fedez che ci ha fatto salire sul palco a San Severo durante i festeggiamenti della Festa del Soccorso», ha raccontato Antonio. «È stata un’emozione bellissima». Una serata di musica e partecipazione che ha lasciato un ricordo speciale soprattutto nei ragazzi che hanno potuto incontrare il rapper da vicino, in un clima di festa e inclusione.

A cura di Giovanna Tambo.

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