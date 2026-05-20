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FOGGIA AFFITTI Foggia, rinnovato l’accordo territoriale sugli affitti: canoni calmierati e nuove agevolazioni

È stato ufficialmente sottoscritto il nuovo Accordo Territoriale tra le associazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini

Foggia, rinnovato l’accordo territoriale sugli affitti: canoni calmierati e nuove agevolazioni

Foggia dall'alto - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Nuove regole per gli affitti a canone concordato nel Comune di Foggia. È stato ufficialmente sottoscritto il nuovo Accordo Territoriale tra le associazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, recependo quanto previsto dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2017.

L’intesa, firmata dalle principali organizzazioni sindacali dei proprietari e dei conduttori, disciplina i contratti di locazione agevolata, quelli transitori e gli affitti destinati agli studenti universitari, con l’obiettivo di rendere più accessibile il mercato della casa, calmierare i canoni e contrastare il fenomeno degli affitti irregolari.

Tra le principali novità previste dall’accordo figura la suddivisione del territorio comunale in fasce e zone urbane, alle quali saranno associati valori minimi e massimi dei canoni di locazione. I parametri saranno definiti considerando diversi elementi, tra cui metratura dell’immobile, caratteristiche dell’abitazione, servizi disponibili, classe energetica e dotazioni accessorie.

L’accordo introduce inoltre agevolazioni e maggiorazioni specifiche per immobili arredati, abitazioni ad alta efficienza energetica e appartamenti dotati di servizi aggiuntivi. Previsti anche criteri dedicati ai contratti transitori ordinari e a quelli rivolti agli studenti universitari fuori sede.

Secondo quanto previsto nel documento, il rinnovo dell’intesa punta a garantire un maggiore equilibrio tra le esigenze di proprietari e inquilini, incentivando allo stesso tempo la diffusione dei contratti regolari e l’utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Le organizzazioni firmatarie hanno inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione con l’amministrazione comunale per favorire trasparenza nel mercato immobiliare locale e incentivare il ricorso ai contratti a canone concordato.

L’Accordo Territoriale resterà valido fino alla sottoscrizione di un nuovo testo aggiornato tra le parti sociali coinvolte.

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