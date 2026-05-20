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Home // BAT // Lotto: a Trani colpo da 124.500 euro in via Mario Pagano

TRANI LOTTO Lotto: a Trani colpo da 124.500 euro in via Mario Pagano

Nell’estrazione di martedì 19 maggio, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata arriva da Trani grazie a quattro terni e una quaterna dal valore di 124.500 euro

Superenalotto, a Foggia centrato un "5" da oltre 16mila euro

Superenalotto - PH CORRIERE NAZIONALE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Maggio 2026
BAT // Cronaca //

Puglia protagonista con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 19 maggio, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata arriva da Trani grazie a quattro terni e una quaterna dal valore di 124.500 euro in Via Mario Pagano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro, per un totale di 516,9 milioni di euro da inizio 2026.

10eLotto, a Taranto premio da 20mila euro

Esulta la Puglia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 19 maggio a Taranto è stato centrato un colpo da 20mila euro grazie ad un “7” Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,56 miliardi da inizio anno.

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