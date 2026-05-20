Edizione n° 6071

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASSONETTI // Foggia, caos cassonetti intelligenti: grate troppo strette. Aprile: “Lasceremo una fessura un po’ più ampia”
20 Maggio 2026 - ore  09:10

CALEMBOUR

INCIDENTE MONTERISI // Michele Monterisi muore in un incidente a Castel del Monte: foto moto poco prima
20 Maggio 2026 - ore  09:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Ripescaggi in Serie C, il Foggia torna a sperare dopo il caso Ternana

FOGGIA TERNANA Ripescaggi in Serie C, il Foggia torna a sperare dopo il caso Ternana

Si riaprono le possibilità per il Foggia di tornare in Serie C dopo l’esclusione della Ternana dal campionato

Ripescaggi in Serie C, il Foggia torna a sperare dopo il caso Ternana

Foggia, Casillo–De Vitto - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Maggio 2026
Cronaca // Focus //

Si riaprono le possibilità per il Foggia di tornare in Serie C dopo l’esclusione della Ternana dal campionato. L’asta per l’acquisizione del titolo sportivo del club umbro è infatti andata deserta, lasciando vacante un posto nel Girone B della terza serie nazionale. Per la società rossoverde si profila ora la ripartenza dalla Serie D, salvo ulteriori sviluppi.

La situazione ha inevitabilmente rimesso al centro il tema dei ripescaggi e delle riammissioni, ridefinito recentemente dalla FIGC con un nuovo ordine di priorità.

Secondo le regole attualmente in vigore, il primo posto spetterebbe a una nuova Seconda Squadra di Serie A, ma al momento non sembrano esserci progetti concreti oltre alle selezioni Under 23 già presenti di Juventus, Inter, Milan e Atalanta. Esclusa questa ipotesi, la priorità passerebbe a una squadra retrocessa dalla Serie C nella scorsa stagione.

Solo in assenza di club idonei tra le retrocesse si prenderebbe in considerazione una vincente dei playoff di Serie D, seguendo la graduatoria prevista. Più distante, invece, l’eventuale possibilità di ripescaggio per una seconda squadra già presente in Serie D, come il Milan Futuro.

In questo scenario, il Foggia vede crescere sensibilmente le proprie chance di riammissione. Tra le società retrocesse, infatti, quella rossonera sarebbe attualmente tra le più accreditate a beneficiare dell’eventuale posto lasciato libero dalla Ternana.

Davanti al club pugliese ci sarebbe teoricamente il Bra, sconfitto nei playout dalla Torres, ma la società piemontese dovrebbe risolvere alcune criticità legate all’impianto sportivo e ottenere una nuova deroga dalla Lega Pro per disputare le gare casalinghe fuori sede, ipotesi che al momento appare complicata.

Alla luce del quadro attuale, l’ipotesi di un ritorno del Foggia in Serie C appare sempre più concreta, anche se bisognerà attendere gli sviluppi ufficiali e le decisioni definitive degli organi federali.

Lo riporta goal.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO