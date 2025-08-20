Edizione n° 5798

BALLON D'ESSAI

FESTA // Lucera, la Festa Patronale 2025 si chiude con un grande “Grazie” alla città
20 Agosto 2025 - ore  12:09

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Vi ricordate dei cori degli ultras del Verona contro i napoletani? Lo stesso a Cerignola

CERIGNOLA Vi ricordate dei cori degli ultras del Verona contro i napoletani? Lo stesso a Cerignola

"Il calcio deve essere passione, rispetto e identità"

Coppa Italia 2025/26: Audace Cerignola sfida Verona, info su tv, streaming e formazioni

Audace Cerignola - ph SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2025
Cerignola // Sport //

«Quanto accaduto allo Stadio Monterisi di Cerignola durante la gara di Coppa Italia contro l’Hellas Verona è inaccettabile. Cori razzisti e insulti come “sporchi terroni” e “acqua e sapone” non appartengono né al calcio né alla nostra società civile.

Ho scritto alla FIGC e alla Lega Serie A affinché vengano presi provvedimenti sanzionatori nei confronti della società Verona, ai sensi degli articoli 25 e 28 del Codice di Giustizia Sportiva, per le responsabilità oggettive che derivano da simili comportamenti della propria tifoseria». Così, l’on. Giandonato La Salandra di Fratelli d’Italia, a margine dell’incontro del 18 agosto.

«Il calcio deve essere passione, rispetto e identità – prosegue il deputato foggiano – e non può trasformarsi in un palcoscenico di odio e discriminazione. Cerignola ha dimostrato con la sua tifoseria cosa significhi vero tifo.

A loro va il mio plauso, nella speranza che episodi come quelli visti due sere fa non abbiano mai più spazio negli stadi italiani. Non è la prima volta che intervengo a difesa di una tifoseria del mezzogiorno e della mia provincia, e lo faccio ancora una volta perché da sempre queste tifoserie hanno saputo legare al gioco del calcio l’amore per la propria città, senza mai mostrare odio o rancore, differentemente da altre tifoserie che ancora oggi intendono la geografia come una materia d’odio».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.