Contrasto alla mafia. Riccardi “Plauso alle forze dell’ordine”

Manfredonia. ”Esprimo riconoscenza, a nome mio e della città di Manfredonia, all’indirizzo delle Forze dell’Ordine per l’arresto di due persone coinvolte nel brutale quadruplice omicidio commesso nelle campagne di Apricena il 9 agosto 2017.

Questa importantissima operazione per contrastare la mafia garganica, che si affianca alle tante altre condotte a termine, e all’attività quotidiana, spesso silenziosa e non appariscente, ma determinante per il controllo del territorio, è un segno concreto di quanto le nostre forze dell’ordine siano impegnate per la salvaguardia dei cittadini. Eccellente il risultato delle indagini condotte dal pool di magistrati della D.D.A. di Bari e da diversi organi dell’Arma dei Carabinieri, che hanno battuto vari percorsi. Coinvolti in modo particolare il Comando Provinciale di Foggia ed il Reparto Crimini Violenti del R.O.S. di Roma, che hanno potuto contare anche sul generoso supporto del Comando Provinciale di Bari e della Compagnia Carabinieri di Barletta.

Il contributo di più reparti specializzati di polizia giudiziaria, il lavoro coordinato di vari magistrati, l’altissimo livello tecnologico delle investigazioni ed il coordinamento internazionale sono l’espressione di un lavoro intenso e lodevole che sta dando risultati importanti nella lotta alla criminalità organizzata della provincia di Foggia.

Ai magistrati, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine che proseguono indomite nella lotta all’illegalità per la tutela della sicurezza e dei diritti, va la gratitudine di tutti i cittadini”.

IL SINDACO DI MANFREDONIA

ANGELO RICCARDI