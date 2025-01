Carnevale Manfredonia, Schiavone a StatoQuotidiano: "Siamo in piena fase di programmazione"

Manfredonia, 05/01/2025. Il Carnevale di Manfredonia 2025 si conferma uno degli eventi più attesi e strategici per la città. L’assessore ai grandi eventi, Francesco Schiavone, in un dialogo con il direttore della testata giornalistica Stato Quotidiano, Giuseppe De Filippo, ha svelato le linee guida e le ambizioni del progetto, che punta a valorizzare tradizioni, associazionismo e patrimonio locale. “Da oltre due mesi siamo al lavoro per coinvolgere scuole, associazioni e maestri cartapestai, risorse essenziali per il successo del Carnevale,” ha dichiarato l’assessore Schiavone. “Dopo il difficile periodo post-pandemico, abbiamo scelto un approccio rispettoso e inclusivo, tenendo conto delle sensibilità di tutte le parti coinvolte.” La volontà è quella di riportare l’evento al centro della vita cittadina, recuperando il suo valore come patrimonio immateriale della città.

Sul fronte economico, l’amministrazione ha previsto risorse nel bilancio di previsione, che sarà approvato a breve, garantendo una base solida per l’organizzazione. “Abbiamo ottenuto anche un contributo regionale per il 2025, che si aggiunge ai fondi comunali per assicurare una manifestazione di qualità,” ha spiegato Schiavone. Un altro passo strategico è la partecipazione alla BIT di Milano, in programma dal 9 all’11 febbraio 2025. “La BIT sarà la vetrina ideale per promuovere le date e il programma del Carnevale di Manfredonia, un evento che merita una ribalta internazionale,” ha sottolineato l’assessore.

Schiavone ha dedicato parole di ringraziamento alle associazioni di volontariato, definite “l’anima di Manfredonia”. “Il loro contributo è stato determinante per superare i momenti più difficili e sarà essenziale anche per il Carnevale 2025,” ha detto. L’assessore ha sottolineato l’importanza di fare rete per garantire il valore aggiunto che solo il volontariato può offrire. L’amministrazione comunale mira a rendere il Carnevale e gli altri eventi una base per una strategia economica e turistica sostenibile. “Stiamo lavorando per creare autonomia economica e una visione di lungo periodo,” ha affermato Schiavone. “Non servono proclami, ma fatti concreti.”

Il direttore Giuseppe De Filippo ha accolto positivamente la disponibilità dell’assessore Schiavone a confrontarsi sui programmi futuri della città. “Il supporto della stampa locale sarà cruciale per rilanciare Manfredonia e darle la visibilità che merita,” ha concluso l’assessore, aprendo a un dialogo trasparente e costruttivo. Il Carnevale 2025 si prospetta quindi non solo come un evento spettacolare, ma come un simbolo di rinascita per l’intera comunità di Manfredonia.