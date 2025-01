Donna scomparsa a Manfredonia: appello urgente per rintracciarla

È stato lanciato un appello urgente per ritrovare Muscò Paola, 43 anni, originaria di San Giovanni Rotondo ma residente a Manfredonia in via Enrico Toti 44. La donna si è allontanata da casa e al momento risulta irreperibile. Paola è alta 1,75 m, di corporatura robusta, con capelli castano scuro e occhi marroni. È affetta da ritardo mentale e bipolarismo, condizioni che richiedono particolare attenzione. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero e pantaloni neri.

Le autorità segnalano che potrebbe trovarsi in compagnia di un uomo, senza fissa dimora. Chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento di Paola è invitato a contattare con la massima urgenza il Comando dei Carabinieri di Manfredonia. Anche un piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per riportarla al sicuro.

L’intera comunità è invitata a collaborare in questo momento delicato. Per qualsiasi avvistamento, si raccomanda di agire tempestivamente e fornire tutte le informazioni utili alle forze dell’ordine. Grazie per l’attenzione.