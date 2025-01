Manfredonia piange la scomparsa di Filomena Castrignano, la centenaria simbolo di saggezza e dedizione

Manfredonia – Si è spenta all’età di 100 anni Filomena Castrignano, una figura profondamente amata dalla comunità manfredoniana. Solo pochi mesi fa, a metà novembre 2024, era stata celebrata in occasione del suo centesimo compleanno con una cerimonia che aveva visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco Domenico La Marca e dal consigliere comunale Nicola Mangano. Durante quei festeggiamenti, la comunità si era stretta attorno a Filomena, esempio vivente di forza, dedizione e amore per la propria città.

Le parole pronunciate in quella occasione dall’amministrazione riecheggiano oggi con profonda commozione: “Grazie al vostro lavoro e al vostro impegno, la nostra comunità è cresciuta e si è rafforzata”. Vedova di Michele Delli Santi, Filomena ha dedicato la sua vita alla famiglia e alla comunità, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti, delle nuore e di tutti i parenti, Filomena rappresentava un pilastro di valori e tradizioni che hanno attraversato le generazioni.

Il corteo funebre si terrà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 9:30, partendo dalla sua abitazione in Via Vittorio Alfieri n. 11 per la Chiesa Santissima Trinità, dove familiari, amici e tutta la cittadinanza potranno riunirsi per porgerle l’ultimo saluto. L’orgoglio manifestato nei mesi scorsi per la sua vita esemplare resta oggi un monito per tutti: il rispetto delle tradizioni e la dedizione alla propria comunità sono i pilastri su cui costruire il futuro.