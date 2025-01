Manfredonia. Autista in grave difficoltà dopo l’incidente: burocrazia rischia di rovinarlo

Un autista di mezzi pesanti, sopravvissuto a un grave incidente stradale, si trova oggi in una situazione disperata, non a causa dell’incidente stesso, ma per colpa di un labirinto burocratico che potrebbe costargli il lavoro e il futuro della sua famiglia.

L’incidente risale al mese di settembre, quando un tragico scontro tra un’auto e il mezzo pesante ha causato feriti su entrambi i veicoli. Come previsto dalla legge, all’autotrasportatore è stata sospesa la patente per tre mesi. Al termine dei 90 giorni, il documento è stato regolarmente restituito, consentendogli, almeno formalmente, di tornare al lavoro.

Tuttavia, un dettaglio apparentemente trascurabile sta trasformando questa vicenda in un incubo. Al momento del sequestro del mezzo pesante, avvenuto subito dopo l’incidente, l’autista ha dimenticato a bordo la propria carta tachigrafica, un documento essenziale per poter lavorare. Il camion si trova tuttora sotto sequestro in un deposito giudiziario, e ogni tentativo di recuperare la carta si è scontrato contro ostacoli burocratici insormontabili.

Ora il tempo stringe. Alla fine di gennaio scadranno i 180 giorni di malattia riconosciuti per l’autista a seguito dell’incidente. Se entro quella data la carta tachigrafica non verrà recuperata, scatterà il licenziamento automatico. Per quest’uomo e la sua famiglia, ciò significherebbe perdere non solo il lavoro, ma anche ogni possibilità di mantenere una vita dignitosa.

Un appello alla solidarietà e al buon senso

In questa drammatica situazione, si chiede l’aiuto di professionisti, avvocati o esperti del settore che possano intervenire per superare gli ostacoli burocratici e risolvere il problema in tempi rapidi. La priorità è consentire il recupero della carta tachigrafica, un piccolo gesto che potrebbe fare una grande differenza.

Chiunque abbia competenze o soluzioni da offrire è invitato a contattare Alessandro Manzella, Responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, tramite la redazione. Ogni minuto conta per evitare che questa vicenda si trasformi in una tragedia sociale e umana.