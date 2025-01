La Città di Manfredonia esprime la sua più profonda indignazione e condanna per i recenti episodi di maltrattamento e violenza perpetrati contro cani e gatti. Questi atti di crudeltà rappresentano un grave attacco ai valori fondamentali della nostra comunità, fondata sul rispetto, sull’empatia e sulla convivenza civile.

Tra gli episodi più inquietanti registrati negli ultimi giorni si segnalano l’uccisione di una cucciolata, di una docile cagnolona e l’annegamento di un gatto nel fiumetto di Siponto, legato con una corda ad una pietra.

Solo grazie all’intervento tempestivo di un passante è stato evitato un ulteriore episodio identico: le sue urla hanno fermato un gruppo di adolescenti, individuati come presunti responsabili di un nuovo tentativo di annegamento.

Questi eventi rappresentano una ferita profonda per la nostra città e richiedono una risposta decisa. Non si tratta solo di proteggere creature indifese, ma di riaffermare i principi etici che devono guidare ogni comunità civile.

“È inaccettabile assistere a simili atti di crudeltà. Ogni forma di vita merita rispetto e considerazione”, ha dichiarato Maria Teresa Valente, Assessora con delega alla tutela e al benessere degli animali. “Manfredonia deve essere un luogo che promuove i valori del rispetto e della convivenza, anche nei confronti degli animali.”

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a tutela degli animali, potenziando iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, in collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni locali. Educare le nuove generazioni al rispetto per ogni essere vivente è una priorità che non può essere rimandata.

“Se sei testimone di maltrattamenti o violenze sugli animali, ti invitiamo a denunciare immediatamente alle autorità competenti. Ogni segnalazione può fare la differenza, contribuendo a fermare questa spirale di crudeltà e a garantire giustizia per le vittime”, ha sottolineato l’Assessora Valente.

L’Amministrazione comunale, con il sostegno dei cittadini, continuerà a lavorare per una Manfredonia più rispettosa, giusta e solidale.