Sabato 25 gennaio 2025, la città di Manfredonia ha ospitato un corteo in memoria di Noir, vittima di un crudele atto di violenza, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità contro il maltrattamento degli animali. L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con cittadini, associazioni e attivisti che hanno marciato insieme per lanciare un messaggio di solidarietà e rispetto verso tutte le creature viventi.

Il corteo è partito alle ore 17 da Piazza Marconi, dove una folla numerosa si è riunita sotto il motto “Uniti contro la violenza sugli animali”. La partecipazione ha superato ogni aspettativa, mostrando il volto più sensibile e unito della città. Striscioni e cartelli con scritte come “Giustizia per Noir” e “Basta violenza sugli animali” hanno accompagnato la manifestazione lungo le vie principali di Manfredonia, in un clima di grande coinvolgimento emotivo.

L’organizzatrice dell’evento, visibilmente emozionata, ha commentato: “Non mi aspettavo tutta questa partecipazione. Una Manfredonia bella, pulita e sensibile. Grazie di cuore a tutti”. Tuttavia, non sono mancate le polemiche per l’assenza del sindaco e dell’assessore al randagismo. “Peccato per l’assenza del sindaco e dell’assessore al randagismo. Questo dice tanto”, ha aggiunto, sottolineando come la presenza istituzionale avrebbe potuto dare maggiore forza all’iniziativa.

Durante la manifestazione, sono intervenuti rappresentanti di diverse associazioni animaliste che hanno ribadito l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e di adottare politiche più efficaci per la tutela degli animali. Il corteo si è concluso con un momento di raccoglimento e riflessione, in cui i partecipanti hanno rinnovato l’impegno contro ogni forma di maltrattamento e crudeltà.

L’evento, riportato anche da testate locali come IlSipontino.net, è stato descritto come un successo sotto ogni punto di vista. La comunità di Manfredonia ha dimostrato un forte senso di responsabilità e partecipazione, trasformando un tragico episodio in un’occasione per unire le persone attorno a valori comuni di rispetto e protezione degli animali.

La memoria di Noir, divenuto un simbolo di questa battaglia, è stata onorata con dignità e sensibilità. Questo corteo non solo ha ricordato una vita spezzata ingiustamente, ma ha anche rappresentato un punto di partenza per future iniziative volte a combattere il fenomeno della violenza sugli animali e a promuovere una cultura di rispetto e cura nei loro confronti.