Edificio CPI di Cerignola (ex Pretura) a rischio sicurezza: inoltrate segnalazioni (fonte: cerignolaviva)

CERIGNOLA (FOGGIA) – In Via Vittorio Veneto, a poca distanza da Palazzo Carmelo interessato dal cantiere di ricostruzione dopo il crollo, c’è il Palazzo che ospita il CPI di Cerignola.

Qui, in passato, c’erano gli uffici della Ex Pretura. Si tratta di un antico edificio che è stato oggetto di ristrutturazione anni orsono, e che oggi presenta evidenti segni di vetustà.

Delle criticità presenti all’esterno e all’interno dell’edificio in cui sono ubicati gli uffici del CPI (ex Ufficio di Collocamento) sono state allertate di recente le sedi istituzionali tramite una formale comunicazione, contenente un elenco delle problematiche riscontrate nell’edificio.

Tra l’altro, i lavoratori lamentano da tempo l’assenza di riscaldamento nei locali, con temperature non conformi alle condizioni di benessere richieste per lo svolgimento delle attività professionali, e il malfunzionamento degli split condizionatori caldo/freddo, con ricadute sul comfort climatico e sulla qualità dell’aria all’interno dei locali.

Quelle riportate in dettaglio all’interno del documento sono gravi criticità in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in netto contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (vedi umidità e muffa presenti su pareti e soffitti, griglie delle plafoniere a soffitto pericolanti, con serio rischio di caduta).

I lavoratori che svolgono la loro attività all’interno dell’edificio sono seriamente preoccupati per la sicurezza dello stesso, tanto più che il personale dipendente del GAL è stato fatto trasferire dai locali dell’ufficio situato al piano inferiore in cui è collocato il CPI.

Sono attesi con ansia, inoltre, gli esiti dei carotaggi effettuati per verificare la staticità dell’edificio.

