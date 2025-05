SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Il 2 maggio 1999, Papa Giovanni Paolo II proclamava Beato Padre Pio da Pietrelcina, sottolineando non solo la sua profonda spiritualità ma anche il suo impegno concreto a favore dei sofferenti.

«Padre Pio – disse il Pontefice in quella giornata memorabile – unì allo zelo per le anime l’attenzione per il dolore umano, facendosi promotore a San Giovanni Rotondo di una struttura ospedaliera, da lui chiamata Casa Sollievo della Sofferenza».

L’opera, nata per volontà del frate cappuccino, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella sanità italiana e internazionale.

«Con la Casa Sollievo della Sofferenza – aggiunse Giovanni Paolo II – egli ha voluto mostrare che i “miracoli ordinari” di Dio passano attraverso la nostra carità».

Una visione che coniuga l’assistenza sanitaria con la solidarietà, utilizzando le risorse della scienza e della tecnica al servizio del prossimo.

A distanza di decenni, l’ospedale fondato da Padre Pio continua a incarnare questo spirito, offrendo cure di eccellenza e mantenendo viva la missione originaria: alleviare la sofferenza con competenza medica e cuore aperto alla carità.