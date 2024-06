La città di Cerignola è stata recentemente colpita da una serie di furti di chiusini in ghisa, con 27 tombini rubati in sole 72 ore. Questo fenomeno ha sollevato gravi preoccupazioni per la sicurezza pubblica, spingendo le autorità locali ad adottare misure urgenti. Il principale rischio associato a questi furti è la possibilità che pedoni, in particolare i bambini, possano cadere all’interno delle condotte fognarie, che in alcuni punti superano i 3 metri di profondità. Inoltre, le aperture lasciate dai chiusini rubati rappresentano un serio pericolo per il transito dei veicoli, potendo causare danni significativi e incidenti.

In risposta all’emergenza, Acquedotto Pugliese ha avviato interventi immediati per il ripristino dei tombini scoperti, lavorando senza sosta per mettere in sicurezza le aree interessate e prevenire potenziali incidenti. I lavori di ripristino sono cruciali per garantire la sicurezza delle strade e delle aree pedonali, riducendo al minimo il rischio di cadute e danni ai veicoli. Nel frattempo, le forze di polizia locali hanno intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dei furti di chiusini. Le autorità stanno monitorando le zone più colpite e collaborano con i rivenditori di materiali ferrosi per tracciare eventuali tentativi di vendita dei tombini rubati. Questa collaborazione è fondamentale per identificare e fermare i responsabili dei furti.

“I furti di chiusini in ghisa non sono solo un problema economico, ma una grave minaccia per la sicurezza dei nostri cittadini. Siamo impegnati a lavorare con tutte le forze dell’ordine e i servizi municipali per risolvere rapidamente la situazione e prevenire ulteriori incidenti.” I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione durante i loro spostamenti e a segnalare immediatamente eventuali tombini mancanti o attività sospette al numero di emergenza locale. La collaborazione della comunità è essenziale per affrontare efficacemente questa emergenza e garantire la sicurezza di tutti.

Il furto dei chiusini in ghisa rappresenta un serio problema per la sicurezza pubblica a Cerignola. Le autorità locali, in collaborazione con Acquedotto Pugliese e le forze di polizia, stanno lavorando incessantemente per risolvere la situazione. La pronta segnalazione e la collaborazione dei cittadini sono essenziali per affrontare questa emergenza e garantire la sicurezza di tutti.

Teresa Cicolella