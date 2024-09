CERIGNOLA (FOGGIA) – Nell’ambito delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più grande manifestazione culturale d’Europa, il Club per l’UNESCO con la partecipazione del Consiglio Europeo, con il patrocinio del Comune di Cerignola e la collaborazione dell’Arciconfraternita Morte e Orazione della Chiesa del Purgatorio, come ogni anno, dà il proprio contributo con un evento che coniuga patrimonio materiale e immateriale ereditato e vivo nel presente, nella nostra città.

Un tributo a Mascagni è in programma a Cerignola domenica 29 settembre, alle ore 20:00, nella chiesa del Purgatorio.

L’obiettivo è incentivare lo sviluppo inclusivo e sostenibile che accompagna le varie trasformazioni di una società in fase di profondi cambiamenti.

La Cavalleria Rusticana, opera di Mascagni, può considerarsi patrimonio immateriale cittadino perché qui composta e, benché ambientata in Sicilia, riprende i profumi, i sapori e le tradizioni della tipica “Vita dei campi” di fine 800 cerignolana.

Rappresentare segmenti di tale opera, rivisitata in versione pop, da giovani talenti musicali locali, nella Chiesa del Purgatorio, costruita a fine 500 dai Padri Gesuiti e recentemente restaurata, ricca di testimonianze storico-artistiche, diviene occasione per incastonare il patrimonio immateriale in una cornice ideale di Patrimonio culturale materiale quale la Chiesa gesuitica.

L’evento è riportato nel sito del Ministero della Cultura.

Particolari ringraziamenti vanno a:

l’Assessore dott.ssa Maria Dibisceglia che ci ha fortemente sostenuto per darci la possibilità di attuare la manifestazione;

il Priore Pio Saporito che ha accolto con entusiasmo la nostra iniziativa;

il Vescovo don Fabio Ciollaro che ha incoraggiato il progetto sin dal suo nascere;

il Council of Europe Venice Office che ha approvato il programma dandoci il patrocinio;

gli artisti che si esibiranno.