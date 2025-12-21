Edizione n° 5922

BALLON D'ESSAI

21 Dicembre 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

21 Dicembre 2025 - ore  12:04

Per la prima volta a Torremaggiore il Natale si accende con l'"Agrialbero"

AGRIALBERO A TORREMAGGIORE Per la prima volta a Torremaggiore il Natale si accende con l’“Agrialbero”

L’appuntamento è per lunedì 22 dicembre, alle ore 20.00, nel piazzale Palma e Piacquaddio

Per la prima volta a Torremaggiore il Natale si accende con l’“Agrialbero”

Per la prima volta a Torremaggiore il Natale si accende con l’“Agrialbero”

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
21 Dicembre 2025
Eventi // Il Palazzo //

Per la prima volta a Torremaggiore il Natale si accende con l’“Agrialbero”, un evento inedito e fortemente identitario che mette al centro il lavoro nei campi, la passione degli agricoltori e l’orgoglio di una comunità che riconosce nell’agricoltura uno dei suoi simboli più autentici.

L’appuntamento è per lunedì 22 dicembre, alle ore 20.00, nel piazzale Palma e Piacquaddio, dove andrà in scena “Il Natale illuminato dai trattori – Prima edizione”.

Protagonista della serata sarà un grande albero di Natale realizzato con i trattori, una scenografia suggestiva e al tempo stesso carica di significato: i mezzi agricoli, emblema quotidiano del lavoro e della fatica, si trasformano per una notte in luci, festa e condivisione.

L’“Agrialbero” nasce come iniziativa capace di unire tradizione e contemporaneità: celebra il Natale non solo come momento di incontro, ma anche come occasione per raccontare e valorizzare la cultura del territorio. In una terra dove l’agricoltura rappresenta ancora un pilastro economico e sociale, l’albero “costruito” dai trattori diventa un messaggio chiaro: dietro ogni prodotto, ogni raccolto, ogni stagione, ci sono persone, famiglie e storie che meritano visibilità e riconoscimento.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Torremaggiore, rientra nel cartellone ufficiale degli eventi natalizi e punta a mettere in luce proprio il ruolo centrale dell’agricoltura nell’identità locale. Non solo un evento di intrattenimento, dunque, ma anche un gesto simbolico che invita a guardare con maggiore attenzione al valore del lavoro agricolo e al legame profondo tra comunità e territorio.

La serata sarà arricchita da un clima di festa, con musica e momenti di condivisione, per un Natale vissuto all’aperto e insieme, tra luci e colori. Un’idea semplice ma potente, destinata a lasciare il segno e, nelle intenzioni degli organizzatori, a diventare un appuntamento fisso delle festività torremaggioresi.

Un ringraziamento sentito va agli agricoltori e a tutti coloro che hanno contribuito concretamente alla realizzazione dell’iniziativa e alla buona riuscita dell’evento: senza il loro impegno, la prima edizione dell’“Agrialbero” non sarebbe stata possibile. Torremaggiore si prepara così a vivere una notte speciale, in cui la magia del Natale incontra la forza della terra.





