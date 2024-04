“Lo hanno scritto i giornali e quindi ve lo posso dire, altrimenti non ne potremmo parlare”, Alfonso Pisicchio “è venuto nel mio studio qualche ora prima di essere arrestato” e ha detto “di aver ricevuto l’sms da Emiliano“.

Lo ha detto a Un giorno da pecora Michele Laforgia, ex avvocato di Alfonso Pisicchio, l’ex assessore regionale e commissario Arti, arrestato il 10 aprile scorso nell’ambito di una inchiesta della Procura di Bari.

“Sono rimasto abbastanza sorpreso – ha aggiunto Laforgia – sia per il mezzo sia per il contenuto” Durante l’interrogatorio di garanzia Pisicchio avrebbe mostrato al gip gli screenshot del messaggio su whatsapp in cui lo avvertiva che l’indagine che lo riguardava aveva ricevuto un’accelerata e lo invitava quindi a dimettersi dall’Arti, come effettivamente avvenne qualche ora prima dell’arresto.

Lo riporta l’ANSA