FOGGIA – Piazza gremita per la ‘Dama Vivente ’di Poggio Imperiale, l’evento che sfidando afa e temperature torride, ha portato sulla ‘piazza–damiera’ più grande d’Europa una folla di curiosi e appassionati del gioco delle pedine.

L’evento, organizzato dalla Asd Trilogy Dama Arpi guidata da Fabio Vinciguerra, in collaborazione con la FID – Federazione Italiana Dama e il Comune di Poggio Imperiale, ha visto sfidarsi due Gran Maestri della Dama: Sergio Scarpetta e Claudio Ciampi, il primo recentemente incoronato Campione del mondo di Dama Inglese; il secondo già Campione Italiano Assoluto nonché vice presidente nazionale vicario della FID.

L’onore della prima mossa è toccato, come da tradizione, al sindaco Alessandro Liggieri: “Salutiamo con favore il ritorno della dama vivente a Poggio Imperiale”, spiega il primo cittadino, “un evento che ha fatto la storia di questo territorio e che per la sua caratteristica piazza – che riproduce una damiera fissa, la più grande d’Europa – è diventato punto di riferimento per la Federazione Italiana Dama.

Nonostante ci siamo insediati in Comune solo dal mese di giugno, abbiamo colto al volo la sfida e abbiamo lavorato giorno e notte per ottenere questo risultato”.

Si tratta, però, solo di un primo passo: “Sono in cantiere altri eventi chepossano coinvolgere e far convogliare qui atleti italiani e non, sognando – perché no – anche una competizione internazionale sulla damiera fissa di Poggio Imperiale”.

Il match è stato un combattuto testa a testa tra Scarpetta e Ciampi, terminato – come spesso avviene tra i grandi – in parità. Ogni mossa è stata riprodotta sulla damiera di piazza Principe Imperiale dai bambini del paese che, precedentemente, sono stati iniziati al gioco della dama, lo sport della mente. “

Siamo qui per la Dama Vivente, importante manifestazione che viene riproposta e aperta ai bambini, che sono il futuro di tutto e anche della nostra federazione”, ha spiegato il GM° Claudio Ciampi. “Come FID, facciamo un lavoro enorme nelle scuole e nei circoli, un lavoro che ci ha portato ad avere oltre 40mila giovanissimi tesserati, molti dei quali gareggiano con ottimi successi in Italia e in Europa. Anche qui cercheremo di seminare i valori della dama: magari il prossimo campione verrà fuori proprio da questo paese”.

Nella provincia di Foggia – più precisamente da Cerignola – è nato e cresciuto il quattro volte Campione del Mondo di Dama Inglese, Sergio Scarpetta, che si è misurato in una simultanea di dama aperta a tutti: “In questi appuntamenti vorrei riuscire trasmettere il fair play e la grandezza di questa bellissima disciplina, che spesso viene ignorata ma che è un gioco di intelligenza e che offre la possibilità di migliorarsi in tutti gli ambiti”, spiega il GM° Scarpetta.

“La dama a Foggia è presente sin dagli anni Settanta, con 40 anni di tradizione.

La passione non finisce mai: ma per continuare serve nuova linfa, nuovi soci e nuovi giocatori. Oggi, soprattutto per i più giovani, ci sono troppe distrazioni, e anche attraverso questi eventi vogliamo cercare di cambiare questo trend”, conclude.

A chiudere la serata, sul palco allestito ai margini della piazza, è stato lo spettacolo musicale che ha visto avvicendarsi sul palco i Malìa, duo composto dai foggiani Federica Vinciguerra e Massimo Laquaglia, la cantautrice Alis Mata, il batterista Saverio Gerardi e la danzatrice Anna Clemente.

A seguire, il concerto di AltaFrequenza, band dal sound italiano e internazionale.

