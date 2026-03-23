Sono 124 i cittadini ammessi al “Patto di Cura” 2025-2026 nel territorio di San Severo. Un numero superiore alle previsioni iniziali, reso possibile grazie alle economie generate durante l’istruttoria delle domande .

La misura, finanziata con fondi regionali e comunitari, è destinata alle persone in condizioni di disabilità gravissima non autosufficienza.

L’importo complessivo sfiora 1,8 milioni di euro, con contributi mensili fino a 1.250 euro per un periodo di 16 mesi.

Le domande presentate sono state 247. Dopo le verifiche, 98 beneficiari sono stati ammessi direttamente, mentre altri sono stati inclusi grazie all’estensione della graduatoria.

Non mancano rinunce e esclusioni, ma il dato complessivo evidenzia un ampliamento significativo della platea.

Un segnale importante in un territorio dove il bisogno di assistenza sociale resta elevato.