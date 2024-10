Manfredonia Calcio, Gradinata Est: "La Maglia Prima di Tutto"

“Manfredonia continua a navigare in acque tempestose. L’ennesima sconfitta, questa volta sul campo del Francavilla in Sinni, segna un ulteriore passo falso per la squadra biancoceleste, che sembra incapace di invertire una rotta sempre più preoccupante. La classifica resta inchiodata a 4 punti: una vittoria, un pareggio e un solo gol messo a segno dall’inizio del campionato. Numeri che parlano da soli, descrivendo una situazione tanto surreale quanto allarmante.

L’ambiente è deluso e amareggiato, ma l’attaccamento alla maglia rimane intatto. “Solo per la Maglia”, è questo lo spirito che tiene viva la passione sugli spalti, alimentando la speranza che, prima o poi, arriverà la tanto attesa svolta. La squadra non sta onorando a pieno il sostegno dei suoi tifosi, fedeli a dispetto delle difficoltà, ma la Gradinata Est non smette di crederci.

Domani sarà un altro giorno, e come sempre, i tifosi del Donia si preparano a vivere un’altra domenica di passione al Miramare. Dalle prime ore del mattino, inizierà il tam-tam nei gruppi Whatsapp per organizzare la giornata. L’adrenalina crescerà fino a quando i cancelli dello stadio si apriranno, pronti ad accogliere chi vive queste partite come fossero la prima volta.

Quando il tamburo inizierà a rullare e le bandiere si alzeranno al cielo, i cori si leveranno potenti, diretti verso il campo con la speranza di spingere la squadra alla vittoria. “Anche domani daremo tutto”, ripetono i tifosi. Per il Donia, per la Maglia, per la Gradinata.

Sarà un’altra domenica di sacrificio e passione, con la consapevolezza che, finché ci sarà la Gradinata Est a sostenere il Manfredonia, la maglia verrà sempre prima di tutto.”

Fonte: Gradinata Est Manfredonia