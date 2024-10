“La questione sorge spontanea: perché, nonostante i dipendenti della farmacia, la struttura non possa essere aperta tutti i giorni?. È fondamentale garantire un accesso continuo ai farmaci indispensabili, soprattutto considerando che i pazienti oncologici spesso necessitano di trattamenti tempestivi e regolari. La mancanza di orari adeguati per la distribuzione dei farmaci può avere conseguenze negative sul decorso delle terapie, influenzando la qualità della vita di chi sta già affrontando una battaglia difficile contro la malattia”, dice un paziente.

Un ulteriore aspetto preoccupante riguarda la mancanza di una fila prioritaria per i malati oncologici.

“Quando i pazienti cercano di ottenere i loro farmaci, devono affrontare la stessa identica situazione di attesa di tutti gli altri utenti, senza alcuna considerazione per le loro condizioni di salute. Questo non solo contribuisce ad aumentare il tempo di attesa, ma crea anche un ambiente in cui le necessità specifiche di questa categoria di pazienti non vengono riconosciute né rispettate”.

“È fondamentale che le autorità competenti, a livello locale e regionale, prendano coscienza di queste problematiche e lavorino per implementare soluzioni che garantiscano un accesso più agevole ai farmaci salvavita. L’apertura della farmacia su base quotidiana e l’istituzione di una fila prioritaria per i malati oncologici sono misure che potrebbero alleviare significativamente il disagio di queste persone, permettendo loro di ricevere le cure necessarie in tempi ragionevoli”.

“La salute dei pazienti oncologici non dovrebbe essere compromessa da inefficienze burocratiche o organizzative”.

“È essenziale che il sistema sanitario si prenda cura di coloro che sono già colpiti da una malattia così devastante, creando un ambiente di supporto che tenga conto delle loro specifiche esigenze. La dignità e il benessere dei malati devono rimanere al centro dell’attenzione delle istituzioni sanitarie”.