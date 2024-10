Manfredonia. Viale dell’Arcangelo: la protesta dei commercianti per una via ingiustamente chiusa

Questa mattina, Viale dell’Arcangelo si è presentata in uno stato di abbandono e di disagio per i commercianti e i residenti. La via, inaspettatamente chiusa al traffico, ha costretto le attività locali a interrompere le loro operazioni quotidiane, con conseguenze dirette sulla loro capacità di generare fatturato. In un momento in cui la ripresa economica è già fragile, le restrizioni imposte dalla chiusura ingiustificata di una strada così centrale sembrano costituire un ulteriore colpo per le piccole imprese che cercano di riprendersi dopo anni difficili.

I commercianti di Viale dell’Arcangelo lamentano che, nonostante gli sforzi per rimanere attivi e sostenere la clientela, le loro attività non hanno potuto emettere neanche un scontrino oggi. Questa situazione insostenibile si riflette non solo sulla loro liquidità, ma anche sul morale di chi, giorno dopo giorno, si impegna per mantenere vive le proprie attività. Molti di loro, visibilmente frustrati, si sono riuniti per discutere le conseguenze di questa chiusura e le azioni da intraprendere.

“Al centro delle lamentele dei commercianti c’è la mancanza di comunicazione da parte delle autorità competenti riguardo alla motivazione della chiusura e ai tempi di riapertura”. “La recinzione, che dovrebbe segnalare il motivo della chiusura e garantire la sicurezza di tutti, non è stata installata, rendendo ancora più difficile comprendere la necessità di tali restrizioni. Senza una giustificazione chiara e senza informazioni adeguate, i commercianti si sentono abbandonati e trascurati da un sistema che dovrebbe proteggerli e supportarli”, dice una donna a StatoQuotidiano.it.

La situazione è ulteriormente aggravata dalla consapevolezza che, a fine mese, i commercianti saranno chiamati a pagare le tasse. “I commercianti di Viale dell’Arcangelo esprimono la loro indignazione per un sistema che sembra ignorare le loro esigenze e i sacrifici che quotidianamente affrontano”.

“I commercianti di Viale dell’Arcangelo chiedono che venga ripristinata la normalità al più presto e che le decisioni future siano prese con maggiore trasparenza e coinvolgimento della comunità. È tempo di smettere di agire come se le loro esigenze fossero marginali e di iniziare a trattare queste realtà con il rispetto e la considerazione che meritano”.