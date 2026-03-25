Il Consiglio Comunale di San Severo ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028 con 14 voti favorevoli e 9 contrari, confermando la solidità della maggioranza e la determinazione dell’amministrazione nel perseguire gli obiettivi di sviluppo della città.

Si tratta di un bilancio responsabile e orientato alla crescita, che garantisce equilibrio finanziario e contemporaneamente prevede investimenti strategici e grandi opere da avviare nel corso dell’anno. Non è solo un documento contabile, ma una visione concreta di modernizzazione e miglioramento dei servizi per i cittadini.

Le risorse stanziate permetteranno di proseguire gli interventi già programmati e di lanciare nuove iniziative, con particolare attenzione a infrastrutture, riqualificazione urbana, servizi sociali e valorizzazione del territorio. L’obiettivo è rafforzare la qualità della vita della comunità e sostenere la crescita economica locale.

Il voto contrario della minoranza resta una posizione politica legittima, ma non intacca la validità di un bilancio costruito con equilibrio, responsabilità e attenzione ai bisogni reali della città. La maggioranza conferma il suo impegno a trasformare le previsioni in risultati concreti per la comunità.

L’approvazione segna un passaggio cruciale: ora parte la fase operativa, con l’avvio delle opere e degli interventi programmati, a beneficio esclusivo dei cittadini di San Severo.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.