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SAN SEVERO San Severo, approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028: maggioranza compatta

Il Consiglio Comunale di San Severo ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028 con 14 voti favorevoli e 9 contrari

San Severo, approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028: maggioranza compatta

Consiglio Comunale San Severo - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Politica // San Severo //

Il Consiglio Comunale di San Severo ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028 con 14 voti favorevoli e 9 contrari, confermando la solidità della maggioranza e la determinazione dell’amministrazione nel perseguire gli obiettivi di sviluppo della città.

Si tratta di un bilancio responsabile e orientato alla crescita, che garantisce equilibrio finanziario e contemporaneamente prevede investimenti strategici e grandi opere da avviare nel corso dell’anno. Non è solo un documento contabile, ma una visione concreta di modernizzazione e miglioramento dei servizi per i cittadini.

Le risorse stanziate permetteranno di proseguire gli interventi già programmati e di lanciare nuove iniziative, con particolare attenzione a infrastrutture, riqualificazione urbana, servizi sociali e valorizzazione del territorio. L’obiettivo è rafforzare la qualità della vita della comunità e sostenere la crescita economica locale.

Il voto contrario della minoranza resta una posizione politica legittima, ma non intacca la validità di un bilancio costruito con equilibrio, responsabilità e attenzione ai bisogni reali della città. La maggioranza conferma il suo impegno a trasformare le previsioni in risultati concreti per la comunità.

L’approvazione segna un passaggio cruciale: ora parte la fase operativa, con l’avvio delle opere e degli interventi programmati, a beneficio esclusivo dei cittadini di San Severo.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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