Manfredonia. Non ce l’ha fatta Romeo, il gattino ferito giorni fa probabilmente sul lungomare di Siponto. Appena ritrovato, purtroppo dopo giorni dalla ferita, una vera e propria catena di solidarietà si è sviluppata tra tanti cittadini di Manfredonia.

Le condizioni di Romeo sono sembrate subito molto gravi. Nonostante questo, tutti i cittadini volontari intervenuti hanno fatto quanto possibile e immaginabile.

“Ringraziamo tutti per il sostegno, le donazioni non sono più necessarie. Ringraziamo di cuore il dottor Taronna e tutti coloro che hanno sostenuto il piccolo Romeo. Sarai sempre nei nostri cuori“.

“Ci tenevamo a ringraziare tutte le persone di buon cuore che ci hanno aiutato con il piccolo Romeo… purtroppo il nostro cucciolo non ce l’ha fatta e stamattina ci ha lasciato, gli abbiamo dato tutto l’amore e le cure di cui necessitava ma è andata così… Grazie ancora a tutti, grazie al dottor Ambulatorio Veterinario Dott. Salvatore Taronna per tutte le cure che gli ha da subito somministrato e per l’amore che ha dedicato al nostro cucciolo… e soprattutto grazie ROMEO per averci riempito di amore in questi pochi giorni che sei stato con noi! Buon viaggio cucciolo nostro cuore“, scrive una cittadina.

Riposa in pace Romeo.